Omstreden bondscoach hanteert extreme trainingsmethode: 'Pijn lijden is een belangrijk thema'

De Engelse nationale voetbalploeg zal de komende periode trainen in tenten. Bondscoach Thomas Tuchel wil zijn spelers op die manier laten wennen aan de hitte die wordt verwacht tijdens het WK volgend jaar in de Verenigde Staten, Mexico en Canada.

Hoewel het WK pas over een jaar van start gaat, zijn er nu al waarschuwingen voor mogelijk gevaarlijke hitte tijdens het toernooi. In veertien van de zestien speelsteden worden zeer hoge temperaturen verwacht, met Dallas als meest extreme voorbeeld. Daar zou op tachtig procent van de dagen in juni en juli de temperatuur boven de 28 graden kunnen uitkomen. Bondscoach Tuchel wil de nationale ploeg van Engeland daar nu al zo goed mogelijk op voorbereiden.

Engelse topvoetballer bij zijn billen gepakt door onbekende bruid tijdens vrijgezellenfeest op Ibiza Jude Bellingham is op dit moment aan het genieten van een korte vakantie alvorens hij zich moet melden voor de interlands die hij heeft met Engeland. De middenvelder was net als veel voetballers op Ibiza te vinden, maar de Engelsman viel daar in een vrijgezellenfeest.

Tenten

Daarom hebben Tuchel en zijn staf een bijzondere manier van trainen bedacht. Het idee is om de spelers fitnessoefeningen te laten doen in warme, benauwde tenten. De technische staf volgt daarbij nauwgezet hun prestaties, terwijl ook het herstelproces zorgvuldig in de gaten wordt gehouden.

"Pijn lijden is een van de belangrijkste thema's bij het WK van volgend jaar", zo oppert Tuchel. "We moeten als staf goed kijken naar manieren hoe we de spelers kunnen koelen in de hitte en hoe ze het beste kunnen drinken."

'Therapeutisch overgeven' in India: bijzondere methode helpt toptrainer door moeilijke tijd Thomas Tuchel, de nieuwe bondscoach van Engeland, heeft na zijn ontslag bij Chelsea drie weken op retraite gegaan. In India leerde hij over een nieuwe levensstijl, die hem door een moeilijke tijd heen hielp.

Kwalificatie

Deze voorbereidingen worden al getroffen terwijl Engeland nog niet is gekwalificeerd voor het toernooi. De eerste stappen voor kwalificatie zijn echter al gezet door de ploeg van Tuchel. De Engelsen wonnen de eerste twee kwalificatiewedstrijden. Ze waren met 2-0 en 3-0 te sterk voor respectievelijk Albanië en Letland. Aanstaande zaterdag nemen ze het op tegen de derde tegenstander: Andorra.

De laatst tegenstander in de groep van Engeland is Servië. Uiteindelijk zal de nummer één van de poule zich direct plaatsen voor het eindtoernooi.

Kaken op elkaar bij nieuwe bondscoach van Engeland als volkslied klinkt: 'Je kan dat niet zomaar zingen' Bij Engeland tegen Albanië zat voor het eerst Thomas Tuchel als bondscoach in de dug out. De Duitser leidt nu de Engelse Three Lions en dat is en blijft een opmerkelijke keus. Dat vindt hij zelf ook en daarom besloot Tuchel zich erg bescheiden op te stellen.

Volkslied

Tijdens de overwinning op Albanië was er veel te doen om Tuchel. Voorafgaand aan de wedstrijd was de grote vraag of de Duitser het volkslied mee zou zingen. Hij hield zijn kaken uiteindelijk stijf op elkaar.

Rugnummers

Maar ook de rugnummers waren een gespreksonderwerp. Tuchel had namelijk een traditie van zijn voorganger Gareth Southgate gebroken. Binnen het Engelse nationale team was het lange tijd gebruikelijk dat de basisspelers simpelweg de rugnummers 1 tot en met 11 kregen, ongeacht hun persoonlijke voorkeur. Maar Tuchel heeft ervoor gekozen zijn spelers zelf een rugnummer te laten kiezen voor de wedstrijd.

Nieuwe bondscoach Engeland breekt met traditie, fans laten onvrede merken: 'Wat is dit voor onzin?' Dat Engeland vrijdagavond met 2-0 van Albanië won bij de start van de WK-kwalificatie, werd in Britse media al snel aan de kant geschoven om Thomas Tuchel beter onder de loep te leggen. De Duitse trainer stond voor zijn eerste wedstrijd als nieuwe bondscoach van Engeland. Er vielen meteen wat dingen op.

Zo speelde doelpuntenmaker en debutant Myles Lewis-Skelly van Arsenal met 23 en maakte Dan Burn (Newcastle United) met rugnummer 12 zijn debuut voor Engeland. De fans op sociale media hadden verschillende meningen het idee van Tuchel. Sommigen vonden het niet kunnen, terwijl anderen er geen probleem in zagen.