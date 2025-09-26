De eerste Europese weken zijn niet verlopen zoals de Nederlandse ploegen verwacht hadden. Nul punten werden er behaald en dat is ook funest voor de coëfficiëntenlijst, waar Nederland de zesde plek wil behouden. Drie analisten blikken met Sportnieuws.nl kritisch terug op de dramatische periode van het Nederlandse voetbal in Europa, maar bieden ook hoop.

Vijf van de zes Nederlandse ploegen (AZ kwam niet in actie) in Europa hebben allemaal verloren, overal las je dat er sprake was van een coëfficiëntenmalaise in plaats van een polonaise. De ene verliespartij was verrassender dan de ander. Alle analisten zijn het in ieder geval over één ding eens: de nederlagen van Ajax, PSV, Feyenoord, Go Ahead Eagles en FC Utrecht zijn niet goed voor het Nederlandse voetbal.

Men against boys

Ronald de Boer verwoordt het treffend: “Je hebt op de zondag voor de start van die weken een bepaalde verwachting, een bepaald idee.” Wat betreft Ajax had hij hetzelfde idee als Robert Maaskant en Danny Koevermans: “Ze speelden een leuke eerste helft maar uiteindelijk was het toch men against boys. Inter is twee keer finalist geweest in de afgelopen jaren. Dat zijn geen koekenbakkers. Daar kan je van verliezen.”

De Boer verbaasde zich vooral over PSV, dat met 3-1 in eigen huis verloor van de Belgische ploeg St. Gilloise. “Dat je het tegen de Belgische kampioen lastig krijgt, lijkt me logisch. Maar je verwacht geen walk-over, PSV werd overklast. Ze hebben eigenlijk geen kans gemaakt, daar was ik wel verbaasd over. Dat is wel pijnlijk voor het Nederlands voetbal.”

Waarom doe je dan mee met zo'n competitie?

Maaskant vindt het niet zoveel waarde hebben dat PSV verloor. “Dat je tegen een zeperd oploopt, dat kan gebeuren.” Hij verbaasde zich vooral over Feyenoord en Robin van Persie. “Ik heb er moeite mee dat ze denken dat ze met een B-elftal even tegen een Portugese club kunnen spelen. Hij komt met zeven andere namen, Farioli werd daar vorig jaar voor afgebrand”, memoreert hij. “Waarom doe je dan mee met zo’n competitie?”, vraagt hij zich hardop af.

Koevermans kon zich wel iets meer vinden in de keuze van Van Persie. “Alleen wat ik gek vond was dat heel de voorhoede gewisseld werd. Malcolm Jeng, Oussama Targhalline en Gijs Smal zijn helemaal geen vreemde keuzes”, somt hij op. “Maar voorin had ik dan twee mensen laten staan, zoals Anis Hadj Moussa.” Even later zou Van Persie op de persconferentie ook bevestigen dat hij misschien niet de hele voorhoede had moeten wisselen.

Winterkampioen

“Dat het zo uitpakt is vervelend voor Feyenoord en de strijd met Portugal op de ranglijst, maar daar kijkt Van Persie natuurlijk niet naar. Die is met de Eredivisie bezig en dat is prioriteit voor hem”, legt Koevermans uit.

De Boer vindt dat ook een logische keuze van de oefenmeester van Feyenoord. “Hij weet dat er nog belangrijke wedstrijden aankomen en weet ook dat de thuiswedstrijden het belangrijkst zijn. Verder is Eredivisie in mijn optiek ook prioriteit nummer één. Ze hebben een vliegende start en voor je het weet ben je winterkampioen.”

Mickey Mouse-competitie

Maar hij snapt wel dat de keuze kritiek opleverde: “Je staat alleen een beetje voor lul voor het Nederlands voetbal. Er is veel irritatie daardoor, want je gooit de naam ten grabbel in Europa. Mensen willen dat clubs het goed doen, anders word je weer de Mickey Mouse-competitie genoemd en dat kunnen we het na deze week voor even wel noemen.”

Het feit dat Van Persie wisselde, had ook met de belastbaarheid van zijn spelers te maken. Het zogenoemde ‘sparen’. Daar ligt direct ook een heikel punt, vindt Maaskant weer op zijn beurt. “Misschien leggen we onze oor wel teveel naar de performance coach”, legt hij uit. “Die vertelt de staf dat de spelers het niet aan kunnen om drie wedstrijden te spelen.”

Dat snapt hij simpelweg niet. “Ik vind het altijd vreemd dat al die topclubs in EU allemaal wel drie keer in de week kunnen spelen en hier kan dat op de een of andere manier niet. Welke performance coaches bemoeien zich daar mee vraag ik mij af?”

Geen reden tot zorgen

Ondanks de kritiek die de drie analisten hebben, is er nog absoluut geen reden om zorgen te maken over de situatie van het Nederlandse voetbal in Europa. “AZ moet nog spelen en daarbij gaan de andere ploegen ook nog wel punten pakken”, is de verwachting volgens Koevermans.

Ook De Boer is hoopvol: “Ik weet zeker dat PSV straks zo wel weer punten pakt, Ajax ook. Die zoeken nog naar de juiste samenstelling, dat kan zomaar goed vallen. Het niveau van Ajax is absoluut niet het hoogste niveau. Feyenoord is in de allerbeste opstelling gewoon veel beter dan afgelopen woensdag. Ik weet zeker dat die nog wel betere wedstrijden laten zien”, besluit hij.