Na afloop van de onnodige nederlaag van Feyenoord op bezoek bij SC Braga, stond Sem Steijn direct emotioneel Ziggo Sport te woord. Zijn eerlijke interview viel niet bij iedereen in de smaak, zo viel ook oud-voetballer Wim Kieft op. "De kritiek die dan op je neerdaalt is veel heftiger."

"Steijn weet inmiddels dat Feyenoord een grotere club met meer impact is dan FC Twente", schrijft Kieft in zijn column voor De Telegraaf. "Alles wordt uitgelicht en vergroot door de buitenwacht." De 23-jarige middenvelder maakte afgelopen zomer de grootste binnenlandse transfer voor een bedrag van 10 miljoen euro.

Bij zijn nieuwe club werd hij door trainer Robin van Persie ook nog eens benoemd tot aanvoerder. Volgens Kieft heeft dat, in combinatie met zijn slechte spel tegen Braga, tot veel negativiteit geleid. "Als je dan na afloop medespelers bekritiseert en beschuldigt van egoïsme, dan is de kritiek die op je neerdaalt veel heftiger dan bij FC Twente."

Beslissingen Van Persie

De beslissingen van Van Persie helpen hem niet. "Niet door die aanvoerdersband en waarom wisselt hij zeven basisspelers voor een wedstrijd tegen Braga? Waarom borduurt hij niet verder op een goede seizoensstart in de Eredivisie? Een goed resultaat in Portugal had Steijn nooit in de verleiding gebracht om zijn ploeggenoten af te vallen."

De aanvoerder wond er geen doekjes om na afloop van het Europese duel: "Ja, het is onnodig. Het is een slechte wedstrijd van ons. Er was te weinig energie en we spelen de kansen niet uit die we krijgen. Allemaal egoïstisch, dan loop je tegen een nederlaag aan", was zijn conclusie.

"De vraag is hoe een speler, in dit geval Steijn, met zo’n situatie bij een topclub omgaat", vervolgt Kieft. Hij kan zich ontwikkelen, of eraan onderdoor gaan. "Komende weken gaan we zien of hij aanhaakt of afhaakt. Het feit dat hij aanvoerder is en iedereen daarom bij hem aanklopt, werkt niet mee om je rustig te ontwikkelen als je net komt kijken bij een Nederlandse topclub."

