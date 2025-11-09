Feyenoord is allesbehalve ideaal aan de wedstrijd tegen Go Ahead Eagles begonnen. De Deventenaren kwamen in eigen huis binnen het kwartier op voorsprong, door een onhandig moment van de jonge Leo Sauer (19).

De Slowaakse aanvaller wilde meehelpen met verdedigen, maar dat ging hem niet goed af. Sauer trok Go Ahead-speler Mats Deijl met zijn handen naar beneden op het randje van de zestien, wat voor een strafschop zorgde. Aanvoerder Deijl ging zelf achter de bal staan en wist wel raad met het buitenkansje: 1-0.

Vorm van Leo Sauer

Sauer werd vorig seizoen door Feyenoord verhuurd aan NAC Breda en maakte daar indruk. Hij scoorde zeven goals in de Eredivisie. Om die reden krijgt hij dit seizoen de kans van trainer Robin van Persie om zichzelf te laten zien en krijgt de voorkeur boven aankopen Gaoussou Diarra en Goncalo Borges en de talenten Aymen Sliti en Jaden Slory. Laatstgenoemde is nu ook geblesseerd.

Maar bij Feyenoord gaat het nog altijd van een leien dakje voor Sauer. De achtvoudig international van Slowakije is bijna altijd basisspeler bij de club uit Rotterdam-Zuid. Tot nu toe staat de teller op twee assists in tien Eredivisie-wedstrijden. Hij moet de veelscorende Igor Paixao zien te vergeten.

Alles over de VriendenLoterij Eredivisie

Check hier het laatste nieuws over de VriendenLoterij Eredivisie, bekijk ook het aankomende programma, de stand en de eerdere uitslagen en via onze speciale clubpagina's ben je altijd snel op de hoogte van de ontwikkelingen bij jouw favoriete club.