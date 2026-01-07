De voetbalwereld kent Lionel Messi als een nuchtere superster, maar in een zeldzaam interview vertelde hij uitgebreid over zaken die we nog niet van hem wisten. Op welke manier hij het liefst dronken wordt, bijvoorbeeld. En dat hij 'een rare snuiter' is.

Acht Ballon d'Ors, vier Champions Leagues, tweevoudig Zuid-Amerikaans kampioen én wereldkampioen: de prijzenkast van Lionel Messi is overvol. De inmiddels 38-jarige aanvaller wordt gezien als één van de beste voetballers aller tijden. Steeds meer mensen noemen hem zelfs de allergrootste.

Maar waar over zijn eeuwige rivaal Cristiano Ronaldo héél veel bekend is, daar blijft het rondom Messi altijd wat stiller. Hij laat zich zien op het veld - inmiddels in het shirt van het Amerikaanse Inter Miami - en trekt zich daarna het liefst terug. Dat hij ruim een uur de tijd naar voor de Argentijnse streamingsdient Luzu TV was dan ook een verrassing.

Opvallende combinatie aan alcohol

Daar kreeg hij de vraag wat zijn favoriete drankje is. En dat is toch een bijzondere combinatie. "Ik hou van wijn, en dan neem ik het gebruikelijke: wijn gemengd met Sprite. Op die manier komt het sneller binnen, haha", zegt Messi met een lach. Deze combinatie is in sommige delen van de wereld (zoals Spanje) wel gebruikelijk. Hij heeft een paar wijn-Sprites nodig om de dansvloer op te durven. "Als ik niet een beetje dronken ben, doe ik het niet."

Verder geeft Messi aan dat hij een 'rare snuiter is die nood heeft aan structuur'. "Als ik mijn dag op een bepaalde manier heb gepland en dat verandert plotseling, dan vind ik dat moeilijk. Wat nog maakt dat ik vreemd ben? Daar kan Antonela veel meer over vertellen dan ik." Antonela Roccuzzo is al jaren samen met Messi, die zij al kent sinds ze kinderen zijn. In 2017 stapten zij in het huwelijksbootje.

Messi op het WK 2026

Messi verwacht komende zomer op het WK zijn titel te kunnen verdedigen met Argentinië, maar hij weet nog niet helemaal zeker of hij erbij is. "In het ergste geval kijk ik gewoon", zegt hij. Er is geen duidelijke reden waarom hij zou ontbreken in de selectie van het land waar hij al 196 interlands voor speelde. Aan stoppen denkt hij ook nog niet: het contract van Messi bij Inter Miami loopt tot december 2028.