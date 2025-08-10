Je kunt een hekel aan hem hebben en hem bekritiseren, maar Wout Weghorst levert wederom voor Ajax in het eerste competitieduel dit seizoen. Tegen een brutaal Telstar speelde de ploeg van John Heitinga belabberd, maar toch scoorde de spits twee belangrijke doelpunten voor de Amsterdammers. Weghorst is af en toe onuitstaanbaar, maar staat wel garant voor doelpunten.

Gelukkig voor Wout Weghorst kon hij grappend en grollend de kleedkamer binnenstappen na de 2-0 overwinning van Ajax op Telstar. De spits van Ajax scoorde de gehele voorbereiding niet, net als Brian Brobbey overigens. Tegen Telstar was het wel raak voor Weghorst, die vorig jaar lang niet zeker was van een basisplaats. Nu liep hij met een brede lach rond: "Gelukkig heb ik de doelpunten voor het 'echie' bewaard", omschreef Davy Klaassen de situatie bij de persconferentie.

Maar dat had anders kunnen lopen voor Weghorst. Een voorbereiding zonder doelpunten tegen amateurs en B-elftallen is normaliter funest voor een spits. En dat was ook af te leiden aan de manier van juichen van Weghorst. Hij was zichtbaar opgelucht toen hij in de 19e minuut dan eindelijk doel trof. Ook al beweerde Klaassen van niet, het zal toch echt in het koppie hebben gezeten.

Gedrag

Weghorst is eigenlijk altijd onderwerp van gesprek. Zijn gedrag in het veld en uitspraken in de media zijn bij tijd en wijlen onuitstaanbaar. Ook tegen Telstar leek hij aanvankelijk meer bezig met zeuren bij de scheidsrechter en het worstelen met tegenstanders. Theatraal vlogen zijn armen in de lucht wanneer er ook maar iets gebeurde. Ook met de manier van juichen jaagt hij menig mens in het harnas.

Het zijn simpelweg de kleine maniertjes waardoor hij opvalt. En opvallen mag, zolang je maar scoort. Dat gebeurde al een lange tijd niet, maar tijdens bij Weghorst weet je zeker: hij zal tijdens het seizoen zijn doelpunten maken. Zo werd ook in de Sportnieuws.nl Voetbalpodcast besproken dat je áltijd op Weghorst moet letten. Wat dat betreft is hij onhandelbaar. Een vloek en een zegen voor een trainer.

En precies op momenten dat de kritiek een hoogtepunt dreigt te bereiken, zoals zondag het geval zou zijn geweest als hij niet had gescoord tegen Telstar, dan scoort hij. Maar of het genoeg gaat zijn voor een basisplaats, dat is de vraag voor Ajax en Weghorst.

Spitsendiscussie

Van de doelpunten (10) die hij vorig jaar maakte, waren meer dan de helft uit invalbeurten. Brobbey is momenteel nog geblesseerd en een groot vraagteken voor volgende week, daar hoeft Weghorst bij gebrek aan concurrentie zich geen zorgen over te maken. Maar Ajax hoopt Brobbey nog te verkopen en dan een nieuwe spits aan te trekken. Of Weghorst dan eerste spits wordt, valt te bezien. Want ook al staat hij garant voor doelpunten, écht een onuitwisbare indruk kan hij lang niet altijd achterlaten. Hij is altijd veelbesproken en nooit onomstreden.

