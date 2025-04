Ontslag bij Fenerbahçe dreigt voor José Mourinho: coach kan gigantische zak geld meekrijgen

Er is de afgelopen dagen veel te doen geweest om José Mourinho, de trainer van Fenerbahçe. Door zijn bizarre actie jegens Galatasaray-trainer Okan Buruk kan hij mogelijk zijn baan kwijtraken.

De veelbesproken José Mourinho zorgde op woensdag opnieuw voor opschudding. Nadat zijn Fenerbahçe door aartsrivaal Galatasaray werd uitgeschakeld in de kwartfinale van de Turkse beker (1-2 verlies), kneep hij in de neus van de trainer van de tegenstander, die vervolgens als een stervende zwaan naar de grond ging. Door deze actie is Mourinho voor drie wedstrijden geschorst, maar mogelijk is dat niet de enige consequentie. Het Spaanse nieuwsmedium AS meldt namelijk dat het bestuur van Fenerbahçe erover nadenkt om de Portugees te ontslaan.

José Mourinho geschorst na bizarre 'aanval' op Galatasaray-trainer Okan Buruk Fenerbahce-trainer José Mourinho is gestarft voor zijn bizarre actie richting Galatasaray-coach Orkan Buruk in het bekerduel tussen de twee Turkse topclubs. De Portugees zal verlopig moeten toekijken vanaf de tribune als zijn ploeg speelt.

Flinke zak geld

Volgens de Spaanse krant vinden sommige Fenerbahçe-bestuurders het gedrag van Mourinho onacceptabel voor een club van dit kaliber. Het zou de internationale reputatie van de club ernstig schaden. Bij een ontslag krijgt de Portugees een hele flinke zak geld mee. In het contract staat namelijk een ontslagvergoeding van circa 40 miljoen euro. Dat is bijna het dubbele van de hoogste ontslagvergoeding die hij ooit ontving: 22 miljoen euro na zijn vertrek bij Manchester United in 2018.

Jiu-jitsu-meester Robert Maaskant waarschuwt oncollegiale José Mourinho na 'belachelijke' actie Iedereen stond stomverbaasd te kijken toen José Mourinho van de week een collega-trainer bij zijn neus greep. Zijn club, Fenerbahce, verdedigt de trainer nog altijd, maar de streek blijft apart. Zo vindt ook Robert Maaskant, die zelf live tijdens de podcast bij de neus werd genomen. "De reactie was ook volstrekt belachelijk", zegt hij.

Het is nu aan voorzitter Ali Koç om te beslissen of een ontslag van Mourinho op dit moment de juiste beslissing is. Als het ontslag er daadwerkelijk komt, dan zal het een duur grapje worden voor de club.

Statement

Eerder kwam Fenerbahçe nog wel voor Mourinho op na het incident met Galatasaray-trainer Buruk. "Buruk provoceerde Mourinho en had de brutaliteit om respectloze handgebaren te maken", zo zei de club in een statement. "Nadat onze trainer even zijn neus had aangeraakt, gooide de man in kwestie zich theatraal op de grond.”

Landstitel?

Fenerbahçe wacht inmiddels al ruim tien jaar op een nieuwe landstitel. Sinds het seizoen 2013/14 is de club geen kampioen meer geworden. Momenteel staan ze op een tweede plaats. Mourinho zelf blijft volhouden dat de titelstrijd nog niet gestreden is, ondanks een achterstand van zes punten (met een wedstrijd minder gespeeld).