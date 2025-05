Onverwachte wending in transfersoap rondom Cristiano Ronaldo: ligt hier de toekomst van Portugese superster?

De geruchtenmolen rondom de toekomst van Cristiano Ronaldo draait weer op volle toeren. De Portugese topvoetballer hintte eerder deze week op een mogelijk vertrek uit Saoedi-Arabië. De technisch directeur van Al Nassr is hier op ingegaan en heeft daarbij een nieuwe wending aan de soap gegeven.

Op maandagavond dropte Ronaldo een flinke bom op Instagram. "Dit hoofdstuk is afgesloten", zo begon hij zijn bericht. "Maar het verhaal? Dat wordt nog steeds geschreven. Ik ben dankbaar voor jullie allemaal". Met die tekst hintte de Portugese superster duidelijk op een vertrek bij Al Nassr, de club waarvoor hij 99 doelpunten maakte in ruim twee jaar.

Onderhandelingen

Fernando Hierro, de technisch directeur van Al Nassr, heeft inmiddels gereageerd op de geruchten rondom het mogelijke vertrek van Ronaldo bij de Saoedische club. In een persconferentie op donderdag benadrukte Hierro dat er nog niets zeker is. De technisch directeur gaf aan dat er nog steeds onderhandelingen gaande zijn met de Portugees over een contractverlenging en hoopt dat er een akkoord bereikt kan worden.

"We zijn nog steeds in gesprek met Cristiano Ronaldo over een nieuw contract. Ik hoop dat we tot een verlenging kunnen komen", aldus de voormalig Real Madrid-speler.

Hierro benadrukte verder dat Ronaldo's komst de Saoedische competitie een enorme boost heeft gegeven. "De aanwezigheid van Cristiano Ronaldo is vanaf het begin een nationaal project voor het land geweest."

"Hij is een enorm fenomeen in de voetbalgeschiedenis en hij heeft de competitie enorm geholpen te groeien. We zijn in gesprek met hem over contractverlenging en hopen dat hij bij ons blijft", vervolgde Hierro.

Prestaties

Ronaldo tekende in januari 2023 voor tweeënhalf jaar bij Al-Nassr. Hij maakte 99 doelpunten in 111 wedstrijden, maar wist geen prijs met de club te behalen. Afgelopen maandag scoorde de Portugees zijn 936e doelpunt uit zijn carrière. De goalgetter heeft vaker aangegeven de mijlpaal van duizend treffers aan te willen tikken.

Leeftijd

Stoppen lijkt in ieder geval geen optie voor de topvoetballer. Ronaldo deed recentelijk een test om te zien wat zijn biologische leeftijd was en dat kwam op 28,9 jaar uit. Ruim elf jaar jonger dan zijn echte leeftijd. De aanvoerder van het Portugese elftal kon het zelf ook niet geloven: "Dit betekent dat ik nog tien jaar kan voetballen."