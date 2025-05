Stervoetballer Cristiano Ronaldo doet zeer gedurfde uitspraak na bizarre testresultaten

Peter Bosz kreeg een shirt van de fans met zijn eigen gezicht erop. Hij had een dikke sigaar in zijn mond en vond 'zichzelf er beter uitzien dan in het echt'. Het is een bijzonder cadeau geweest, maar het kan absoluut nog gekker. Robert Maaskant vertelt in de Sportnieuws.nl-podcast De Maaskantine over een wel héél bijzonder cadeau dat hij kreeg bij het kampioenschap in Polen.