Het nieuws dat Vitesse de proflicentie kwijt is, komt hard aan in Arnhem. Vooral bij burgemeester Ahmed Marcouch, die het besluit "onvoorstelbaar" noemt. "Het is een enorme teleurstelling voor onze stad en in het bijzonder voor alle Vitessenaren", zegt Marcouch tegen het ANP.

"Dat Vitesse niet meer wordt toegelaten tot het betaald voetbal, na 133 jaar, is echt onvoorstelbaar", zegt Marcouch. "Ik heb eerder al gezegd dat Vitesse als op één na oudste club in het betaald voetbal, veel meer is dan een stadion of begroting op papier. Het is een manier van leven voor veel Arnhemmers. De club zorgt voor saamhorigheid en verbinding. Dat dreigt nu in een klap weg te vallen en dat is een gigantische domper."

Verlies voor Arnhem

Marcouch spreekt van een ongekend verlies voor zijn stad. "Nu rest voor Vitesse de gang naar de rechter, aangezien de competitie op 9 augustus begint. Dat hebben we af te wachten, maar hadden alle partijen wellicht kunnen voorkomen. Ik roep alle Vitessenaren op opnieuw met alle positieve energie achter de club te gaan staan en te blijven hopen op een goede uitkomst."

Verslagen Vitesse

Het in 1892 opgerichte Vitesse reageerde "verslagen" op het oordeel van de beroepscommissie van de KNVB. "Vitesse is zojuist op de hoogte gesteld en heeft nog niet de mogelijkheid gehad de beslissing van de beroepscommissie te bestuderen", staat in een eerste reactie.

"Vooralsnog is de verwachting dat Vitesse het besluit van de beroepscommissie aan de burgerlijke rechter zal voorleggen. Die zal in een eventuele procedure toetsen of het besluit tot intrekking van de licentie op zorgvuldige, redelijke en rechtvaardige wijze tot stand is gekomen, en of de procedure correct is doorlopen."

"Vitesse dankt iedereen voor de hartverwarmende steun die zij heeft ontvangen en hoopt dat zij daarop mag blijven rekenen."

