Vitesse Arnhem verliest definitief zijn licentie, dat meldt de KNVB in een officieel persbericht. De club voldoet niet aan de eisen voor het behouden van de licentie betaald voetbal. Daarmee blijft de intrekking van de licentie betaald voetbal gehandhaafd, waarmee de club na 71 jaar verdwijnt uit het betaald voetbal.

De onafhankelijke beroepscommissie licentiezaken van de KNVB concludeerde naar aanleiding van het beroep dat Vitesse aantekende tegen het intrekken van haar licentie dat Vitesse niet voldoet aan de eisen voor het behouden van de licentie betaald voetbal.

"De beroepscommissie heeft vastgesteld dat Vitesse ook na het besluit tot intrekking van de licentie door de licentiecommissie, niet het benodigde inzicht heeft getoond in de reikwijdte van de op haar rustende informatie- en meldplichten, ondanks de eerdere informatieverzoeken van de licentiecommissie én haar meermaals herhaalde belofte om open, transparant en onverwijld informatie aan de licentiecommissie te verstrekken", concludeert de beroepscommissie in een officieel persbericht.

Misleiding, omzeiling en ondermijning

Volgens de beroepscommissie is er sprake van een meerjarig patroon van misleiding, omzeiling en ondermijning van het licentiesysteem en een gebrek aan transparantie. Dit patroon is naar het oordeel van de beroepscommissie structureel, ernstig en hardnekkig gebleken. Daarmee is de intrekking van de licentie terecht, zo stelt de beroepscommissie.

Laatste strohalm

Vitesse heeft nog één laatste kans om een proflicentie te bemachtigen: de gang naar de rechter. In een eerste reactie meldt de club dat dan ook waarschijnlijk te zullen doen: "Vooralsnog is de verwachting dat Vitesse het besluit van de beroepscommissie aan de burgerlijke rechter zal voorleggen. Die zal in een eventuele procedure toetsen of het besluit tot intrekking van de licentie op zorgvuldige, redelijke en rechtvaardige wijze tot stand is gekomen, en of de procedure correct is doorlopen."

Reactie Vitesse

De Arnhemmers reageren vol ongeloof op het nieuws. "Vitesse is verslagen door de uitkomst, nu de club de afgelopen periode intensief heeft gewerkt aan herstel, transparantie en toekomstbestendigheid", laat de club weten in een statement. "Vitesse heeft er alles aan gedaan om eerst de licentiecommissie, en daarna de beroepscommissie, ervan te overtuigen dat het besluit van de licentiecommissie niet juist is en onvoldoende oog heeft voor alle inspanningen in en voor Arnhem."