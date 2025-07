Tweededivisionist De Treffers is het nieuwe thuis voor Theo Janssen. De oud-prof is niet ver van Arnhem de uitdaging aangegaan om hoofdtrainer te worden. Bij de club uit Groesbeek kende Janssen, nog altijd werkzaam bij Vitesse, een zware voorbereiding. Menig profclub kwam langs, maar dat was bewust. "We hadden deze voorbereiding ook veel kunnen winnen, maar daar heb je niks aan."

Bij de ene werkgever gaat het van een leien dakje voor Theo Janssen, waar het bij de andere werkgever nog lang niet zeker is óf hij nog wel een werkgever heeft. Het zijn twee uiterste werelden voor Janssen. Aan de ene kant ziet hij Vitesse vechten voor het voortbestaan van de club, waar hij met De Treffers juist iets moois aan het opbouwen is. Een nieuw avontuur voor hem. Daarover vertelt hij tegen Sportnieuws.nl.

Uitdaging bij De Treffers

Hij vertelt waarom hij bij de club past. Eerder noemde hij de club eigenzinnig en dat juist dat bij hem past. "Ja, ik ben een jongen die anders is dan de meeste mensen, denk ik. Dat ik wat anders in elkaar steek. En deze club heeft dat ook een beetje. Doe niet altijd iets wat logisch is. Kijk net even anders. Ze geven mij nu ook een kans. Ik heb nog nooit op dit niveau gewerkt. Ze hebben vertrouwen in mij, in mijn verhaal."

Samen met Dennis van Beukering, die hij meeneemt als assistent, heeft hij al het nodige doorgevoerd binnen de club. Zo haalde hij de trainerskamer, die eerst boven stond, naar beneden. "Die staat nu bij de kleedkamers, ja", legt Janssen uit. Dit vindt hij heel belangrijk. "Het vorige seizoen is voorbij, dat moet iedereen loslaten. We gaan opnieuw beginnen en ik wil menselijk contact", legt de uitgesproken trainer uit.

'Menselijke vlak niet vergeten'

Hij schetst zijn ideaalplaatje: "Dus als spelers binnenkomen, lopen ze langs ons op. En dan kunnen we een praatje maken of een keer een koffie drinken. Ja, het menselijke vlak niet vergeten. Dat vind ik heel belangrijk." Menselijk werd hij ook ontvangen bij de club, waar normaal wel gestaard wordt naar een Vitesse-man. "Er is echt werkelijk niemand mee bezig", zegt hij.

Zelfs niet in de wedstrijd tegen NEC, waar hij met De Treffers tegen speelde. Zijn Vitesse-verleden verdwijnt als sneeuw voor de zon in Groesbeek. "We staan met drieduizend man langs het veld, waarvan de helft voor NEC is. Geen gek woord gehoord en ik moest zelfs op de foto. Dus blijkbaar doet een blauw truitje (trainingspak van De Treffers, red.) wat", lacht hij.

Dramatische situatie Vitesse

Waar minder om te lachen is, is de situatie van Vitesse. De club waar hij ook nog altijd een functie heeft. Vitesse is nog in bedrijf, maar of ze ook daadwerkelijk mogen voetballen is nog altijd een mysterie. De licentie is ingetrokken mede door gedoe met de aandeelhouders.

Nu is de club weer in handen van échte Arnhemmers en Janssen hoopt dat dat de licentiecommissie gaat overtuigen. "We hebben hele goede mensen die er nu zitten die op de achtergrond natuurlijk heel veel werk verrichten. Maar het is aan de licentiecommissie om die nieuwe aandeelhouders het vertrouwen te geven om door te gaan. Daar wachten we op."

Janssen heeft alle vertrouwen in de Anrhemse sterkhouders. "Het zijn mensen uit de regio. De club gaat weer terug naar de regio, wat iedereen wil. Wat de KNVB denk ik ook heel erg toejuicht. Dus ik hoop dat ze het verleden los kunnen laten en dat ze kunnen kijken naar de toekomst. En dan hoop ik dat het er goed uitziet. Maar ja, dat is afwachten."

'Net als Ajax'

Over de toekomst van De Treffers wil hij niet teveel zeggen. "Dat is allemaal afwachten", zegt hij. "Ik heb er heel veel zin in, de mensen hier ook, maar je hebt geen idee wat er gebeurt natuurlijk. Ik hoop dat we een geweldig seizoen gaan draaien." Doelen uitspreken daar doet hij ook niet aan, vertelt hij met een knipoog. "Tuurlijk hebben we wel doelen, maar dat is gewoon voor intern. Een beetje zoals Ajax dat doet. Je zegt gewoon nooit wat je wilt. Dus dat zeggen wij ook niet."