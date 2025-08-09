Ajax heeft met Oscar Gloukh een bijzondere aanwinst binnen. De international van Israël was geliefd bij zijn club Red Bull Salzburg en hoopt zichzelf dit seizoen in Amsterdam te bewijzen. Het had weinig gescheeld of hij had gespeeld in Frankrijk.

Het binnenhalen van een Israëlische speler ligt door het oorlogsgeweld in Gaza gevoelig. Toch durft de 21-jarige Gloukh de overstap naar Ajax aan. Hij wees begin dit jaar juist een transfer naar Olympique Marseille af.

"De huidige situatie wekt een zekere angst op", liet zijn vader Maxim, zelf ook voetballer geweest, weten aan ERETZ Sport. Hij doelt op de spanningen tussen de Joodse en de islamitische gemeenschappen in Frankrijk. Bij een wedstrijd in de Nations League tussen Frankrijk en Israël moesten liefst vierduizend politieagenten worden ingezet.

Spanningen in Frankrijk

"Met de toenemende spanningen in Frankrijk dachten we dat het niet het juiste moment is", verduidelijkt de vader in het NRC. De krant publiceerde deze week een uitgebreid profiel van de Ajax-aanwinst.

Gloukh wordt door journalisten in Oostenrijk als egoïstisch omschreven. "Het is geen geheim dat hij geen teamspeler is en vooral zijn eigen belangen nastreeft", laat een sportjournalist van de Kronen Zeitung aan het NRC weten. Zo kreeg de 21-voudig international een straf van zijn club nadat hij niet voor een wedstrijd afreisde om op de bank te zitten.

"Dat hij niet op de bank wilde zitten is het beste voorbeeld van zijn gedrag. Maar ook op het veld dribbelde hij liever dan dat hij de bal naar anderen passte. Hij had niet veel vrienden binnen het team", licht journalist Nister Christoph toe.

Stav Lemkin

Ook FC Twente haalde deze zomer een Israëlische speler: Stav Lemkin kwam over van Shaktar Donetsk. Verdediger Lemkin en Gloukh blijken vrienden van elkaar te zijn. "De bal kleeft aan zijn voet, hij is tweebenig, heeft een goed spelinzicht en kan uit de voeten in kleine ruimtes", vertelt hij over zijn landgenoot.

Alles over VriendenLoterij Eredivisie

Check hier het laatste nieuws over de Eredivisie, bekijk ook het aankomende programma, de stand en de eerdere uitslagen en via onze speciale clubpagina's ben je altijd snel op de hoogte van de ontwikkelingen bij jouw favoriete club.