Het nieuwe voetbalseizoen staat vast en zeker weer bol van het spektakel, met veel opmerkelijke zaken en spannende ontknopingen. Wie wordt de kampioen in de VriendenLoterij Eredivisie, welke spelers moeten we in de gaten houden en wat kunnen we van PSV, Ajax en Feyenoord en de andere clubs verwachten? Dat en nog veel meer in de gloednieuwe Sportnieuws.nl Voetbalpodcast.

In de Sportnieuws.nl Voetbalpodcast gaan onze verslaggevers Aron Kleeven, Damian Vlottes, Rick Kraaijeveld en Aron Kattenpoel Oude Heerink met elkaar in gesprek over het reilen en zeilen in de voetbalwereld. Van de Eredivisie tot de Keuken Kampioen Divisie en van het Nederlands elftal tot onze topvoetballers in de buitenlandse competities.

Zo voorspellen zij in de eerste aflevering het komende voetbalseizoen aan de hand van stellingen. Gaat Ajax het regerend kampioen PSV moeilijk maken? Weet Sem Steijn opnieuw topscorer van de Eredivisie te worden, of wordt Ajax-aanvaller Wout Weghorst een gevaar voor de aanwinst van Feyenoord? Wie degradeert er en wie wordt dé sensatie van de Eredivisie?

Kraaijeveld, Vlottes en Kattenpoel Oude Heerink verwachten dat PSV opnieuw fluitend kampioen wordt, terwijl Kleeven nog wel zijn twijfels over de kansen van de Eindhovenaren uitspreekt. Zo vindt Kraaijeveld het van groot belang dat Ivan Perisic bij PSV is gebleven en verwacht hij veel van de nieuwe spits Alassane Pléa.

"De bank van PSV, daar schrik je wel van wat er allemaal in kan komen", stelt Vlottes, waarmee hij onder meer doelt op de inbreng van invallers Ruben van Bommel, Guus Til en Ricardo Pepi in de Johan Cruijff Schaal. Zo draaide de ploeg van Peter Bosz afgelopen zondag tegen Go Ahead Eagles alsnog een achterstand om en pakte dankzij de 2-1 winst de eerste prijs van het seizoen.

"Bij Ajax en Feyenoord is het vooral veel jeugd en een beetje middelmaat. Bij PSV komen er allemaal toppers in", zet Vlottes vervolgens het duidelijke verschil tussen de titelkandidaten neer.

Vlottes, Kattenpoel Oude Heerink en Kraaijeveld zien in Sem Steijn verder niet opnieuw de topscorer van de Eredivisie. "Ik denk Mexx Meerdink. Dat hoop ik ook een beetje. Of Pepi. Eén van die twee. Ik hoop vooral voor het Nederlands voetbal op het jonge talent Meerdink."

Kattenpoel Oude Heerink en Kraaijeveld gaan voor Pepi. Wel verwachten de verslaggevers van Sportnieuws.nl dat Wout Weghorst ook hoge ogen kan gooien, mits hij bij Ajax 34 wedstrijden gaat spelen. "Heel vaak scoorde hij vorig jaar als hij werd gebracht", zegt Kraaijeveld. "Ik heb ook wel vertrouwen in Weghorst."

Vlottes verwacht in elk geval geen Steijn meer als topscorer, al vindt hij de speler wel perfect bij de Rotterdammers passen. "Bij Feyenoord draait het meer om het geheel en bij FC Twente was alles om hem heengebouwd. Ik zie het niet snel gebeuren, het zou wel knap zijn als hij weer zoveel doelpunten maakt."

Beluister en bekijk hieronder de eerste aflevering van de Sportnieuws.nl Voetbalpodcast.

Alles over Eredivisie

