Ajax heeft begin augustus de Israëliër Oscar Gloukh (21) gekocht van Red Bull Salzburg. Er wordt veel verwacht van de international, die klein van stuk is (1,70 meter) maar groots qua balgevoel, techniek en dribbels.

Wat voor kerel halen de Amsterdammers verder in huis? Volgens mensen die Gloukh al langer volgen, ontbreekt het bij hem nog aan teamgeest en consistentie. Daar staat tegenover dat hij zijn vak uiterst serieus neemt.

Sportjournalist Assaf Cohen van het Israëlische Sport1 zegt tegen NRC: "Als een paard met oogkleppen gaat hij door het leven. Hij is zó gefocust, dat hij alles om hem heen lijkt te vergeten."

Weigering

Nister Christoph, sportjournalist bij het Oostenrijkse Kronen Zeitung, haalt een typerende situatie aan. Vorig seizoen bij Salzburg weigerde Gloukh mee te reizen naar een uitwedstrijd tegen Wolfsberger AC. Hij had te horen gekregen dat hij op de bank zou zitten en daar had hij geen trek in.

Christoph legt uit: "Dat hij niet op de bank wilde zitten is het beste voorbeeld van zijn gedrag. Maar ook op het veld dribbelde hij liever dan dat hij de bal naar anderen passte. Hij had niet veel vrienden binnen het team."

Een genie

Ran Ben Shimon, bondscoach van Israël, heeft ondanks deze kanttekeningen een hele hoge pet op van Gloukh. Hij noemt hem 'een klein genie' en komt met een voorbeeld: "Met de Israëlische ploeg analyseren we vaak wedstrijdbeelden. Tussendoor stel ik uitdagende vragen, en steeds weer valt het me op hoe Oscar naar het grote plaatje kijkt, waar zijn ploeggenoten op details inzoomen."

Gaza

Het binnenhalen van een Israëlische speler ligt door het oorlogsgeweld in Gaza gevoelig. Toch durft de 21-jarige Gloukh de overstap naar Ajax aan. Hij wees begin dit jaar juist een transfer naar Olympique Marseille af.

"De huidige situatie wekt een zekere angst op", liet zijn vader Maxim, zelf ook voetballer geweest, weten aan ERETZ Sport. Hij doelt op de spanningen tussen de Joodse en de islamitische gemeenschappen in Frankrijk. Bij een wedstrijd in de Nations League tussen Frankrijk en Israël moesten liefst vierduizend politieagenten worden ingezet.

Geld

Via bonussen kan de transfersom voor Gloukh oplopen tot 17,25 miljoen, meldt Ajax. Mochten de Amsterdammers dat totaalbedrag betalen, dan is de aanvaller de op vijf na duurste aankoop ooit van de club.

Steven Bergwijn (Spurs, 31,25 miljoen), Calvin Bassey (Rangers, 23 miljoen), Sébastien Haller (West Ham, 22,5 miljoen), Josip Sutalo (Dinamo Zagreb, 20,5 miljoen) en David Neres (São Paulo, 17,4 miljoen) waren duurder.

