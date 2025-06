Openhartige Denzel Dumfries deelt gevoelens na verloren finale met Inter: 'Moeilijk te accepteren'

Inter ging hard onderuit in de Champions League-finale, met een vernietigende 5-0 nederlaag tegen Paris Saint-Germain. Na de wedstrijd waren de "Nerazzurri" bedrukt en stonden ze niet te springen om de pers te woord te staan, maar rechtsback Denzel Dumfries was een van de weinigen die dat wel deed.

De Nederlandse verdediger deelde na de wedstrijd zijn eerste indrukken met de verzamelde pers. "Ja, dit is heel moeilijk te accepteren. Ik denk dat we het vanaf het begin niet verdiend hebben om te winnen. Het is zwaar, want we kwamen hier om af te maken waar we aan begonnen waren. Maar het liep niet zoals we wilden. En dat moeten we accepteren. Het is heel moeilijk om de juiste woorden te vinden voor wat er gebeurd is. Nee, ik ben niet verrast", zei de Nederlander.

'Dat is de realiteit'

De verdediger van Inter beweert dat de tegenstander niet met iets nieuws voor de dag kwam in München. "We wisten al dat ze sterk waren. Natuurlijk hebben we niet het Inter gezien die we wilden zien. Dat moeten we accepteren. Het is heel moeilijk, maar we winnen samen en we verliezen samen. PSG is erg goed in het vinden van de vrije man. We hadden daar problemen mee. Uiteindelijk hebben we het niet verdiend. Eerlijk gezegd maakt het niet uit. Vandaag hebben we verloren. Dat is de realiteit."

Boze trainer

De verslaggevers wilden weten wat trainer Simone Inzagi zijn spelers in de rust had verteld, toen Inter dus al met 2-0 achter stond. "Natuurlijk was hij erg boos. Hij verwachtte een betere Inter. Hij verwachtte van ons dat we meer energie in de wedstrijd zouden stoppen. Dus hij had alle reden om boos op ons te zijn. En wij waren ook boos op onszelf. Maar ja, het was niet genoeg."

Van treble naar niks

Slechts een maand geleden kon Inter de treble winnen, maar uiteindelijk bleven ze zonder prijs. Want ook in de Serie A ontglipte de titel door Napoli, dat in de laatste speelronde zeker was van het kampioenschap. In de Italiaanse beker ging het in de halve finale mis tegen stadgenoot en aartsrivaal AC Milan. "Het is een rollercoaster geweest. We hadden een hele goede periode. De laatste weken hebben we niet gespeeld zoals daarvoor. Dat is moeilijk te accepteren."

WK in Amerika

Toch krijgt Inter nog een kans om het seizoen positief af te sluiten. De Italiaanse toplub speelt over twee weken in het WK voor clubs en daar wil Dumfries revanche nemen. "Als je voor zo'n grote club speelt, moet je altijd vechten om terug te komen. Natuurlijk is het op dit moment heel moeilijk om te bedenken hoe we dat gaan doen. Maar we hebben het WK in Amerika. We moeten ons daar goed presenteren en laten zien waarom we voor Inter spelen, dat is de realiteit."