'Hij verdient het meer dan iemand anders': opvallende woorden van PSG-ster over 'man die alles heeft veranderd'

Bij PSG waren de spelers en staf natuurlijk dolgelukkig met de 5-0 zege in de finale van de Champions League tegen Inter. 'Man of the match' Desire Doué kwam uiteraard aan het woord in München, maar de opvallendste woorden kwamen van Achraf Hakimi.

Aanvaller Désiré Doué van Paris Saint-Germain was de man van de wedstrijd in de met 5-0 gewonnen finale van de Champions League tegen Inter. De 19-jarige Fransman sprak van "een droom die uitkomt". "Het is geweldig, ik ben zo blij. Dit is pas het begin", zei hij.

'Ik heb heb er geen woorden voor'

Doué kreeg van trainer Luis Enrique de voorkeur in de basis boven Bradley Barcola. Hij bewees zijn waarde met een assist en twee doelpunten, de 2-0 en 3-0. "Ik heb er geen woorden voor", zei hij. "Dank aan Parc des Princes, dank aan Parijs."

Luis Enrique

PSG wint voor het eerst in zijn clubhistorie de Champions League. "We moeten het beste maken van dit moment", zei trainer Luis Enrique van PSG, die eerder in 2015 de Champions League won met FC Barcelona. "Dit is een geweldig moment. We verdienen het. We wisten de spanning in bedwang te houden."

'Hij verdient het meer'

Achraf Hakimi van PSG maakte het openingsdoelpunt. De Marokkaanse verdediger, die ook nog een seizoen voor Inter uitkwam, prees vooral trainer Luis Enrique. "Hij is de man die alles heeft veranderd bij PSG", zei Hakimi. "Sinds hij er is, is de manier waarop we naar voetbal kijken veranderd. Hij verdient het meer dan iemand anders."

'Geschiedenis geschreven'

Hakimi weet ook wat de hoofdprijs voor de club betekent. "We hebben geschiedenis geschreven en onze namen in de geschiedenis van deze club geschreven. Deze club verdiende dit al heel lang."

Uitnodiging van president Macron

De Franse president Emmanuel Macron ontvangt zondag het team van Paris Saint-Germain om hen persoonlijk te feliciteren met hun overtuigende zege in de Champions League-finale. Dat heeft het Elysée bekendgemaakt. Op X sprak Macron van een "dag van glorie voor PSG". "Bravo, we zijn allemaal trots. Parijs is vanavond de hoofdstad van Europa", schreef hij. Ook burgemeester Anne Hidalgo prees de prestatie als "historisch", nadat PSG voor het eerst de belangrijkste Europese clubprijs won.

Ongeregeldheden

De feestvreugde in de Franse hoofdstad werd echter overschaduwd door ongeregeldheden. Onder meer bij de Champs-Élysées en rond het Parc des Princes-stadion, waar duizenden fans de finale op grote schermen volgden, braken schermutselingen uit. In totaal werden al zeker 59 mensen opgepakt, voornamelijk voor het bezit van vuurwerk, meldde de politie.