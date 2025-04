Openhartige Eredivisie-trainer spreekt zich uit over ‘pijnlijke’ ontwikkeling: 'Wil ik mijn kinderen besparen'

Henk Fraser wordt vaak beoordeeld op zijn optredens als trainer, maar nauwelijks op wie hij écht is als mens. Toch laat de trainer van RKC zich niet uit het veld slaan door de harde oordelen van de buitenwereld. Van een pijnlijk incident tot de impact van social media. "Iedereen kan onopgemerkt hun mening droppen, dat maakt het niet minder pijnlijk", zegt Fraser.

"Mensen vormen meestal een mening op basis van interviews of hoe ik me als trainer uit, niet hoe ik ben als mens", vertelt Fraser tegen Sportnieuws.nl. Het beeld dat de buitenwacht van hem heeft, verschilt vaak van hoe zijn naasten hem zien. "Mensen hebben mij arrogant en weinig empathisch genoemd, maar dat wijkt héél erg af van de mening van mensen die mij écht kennen.”

Cancelcultuur

Volgens Fraser wordt er in deze tijd simpelweg te snel geoordeeld en veroordeeld. Hij wijst onder meer naar het incident bij FC Utrecht, waarbij hij tot een fysieke confrontatie kwam. "Dat incident mag benoemd worden, want er is in mijn carrière één incident geweest dat niet goed te praten valt. Ik zal het nooit bagatelliseren, maar het past in deze tijd om mensen te cancelen.”

"Niet alleen in de sport, maar ook bij bijvoorbeeld Glennis Grace", noemt Fraser als voorbeeld, verwijzend naar het incident waarbij de zangeres betrokken raakte bij een handgemeen. "Het is ook terecht dat we daarop worden afgerekend. Ik heb de consequenties geaccepteerd, want het was duidelijk dat ik iets heb gedaan wat niet door de beugel kan. Of het gevolgen heeft gehad in mijn carrière? Dat vind ik moeilijk te staven…”

Impact van social media en een harde wereld

Fraser ziet social media als een belangrijke factor in de veranderende wereld: "Dat is het grootste probleem. Iedereen kan onopgemerkt en anoniem hun mening droppen. We zijn harder voor elkaar geworden. Iedereen kan altijd zijn mening geven op social media. Dat maakt het makkelijk, maar niet minder pijnlijk."

Persoonlijk ervaart de 58-jarige trainer totaal geen hinder van de scheldkanonnades aan zijn adres. "Ik heb me al héél vroeg daarvan afgesloten. Die meningen interesseren me geen ene reet. Ik heb geen schijt aan mensen, maar het boeit me ook niet wat ze vinden. Zeker mensen die mij of mijn werkgebied niet kennen, kunnen niet oordelen. Daar kan ik niets mee."

Zijn keuze om naar Brabant te verhuizen had dan ook deels te maken met deze mentaliteitsverandering. Fraser wilde zijn kinderen niet laten opgroeien in de omgeving waar hij zelf opgroeide. "In Rotterdam-West was het vrij hard. Voor mijn gevoel werd het alleen nog maar harder en onpersoonlijker en die lijn heeft ze aardig voortgezet. Dat wilde ik mijn kinderen besparen."

Stress en spanning in topsport

Ondanks de druk en stress die het trainerschap met zich meebrengt, heeft Fraser nooit overwogen om de voetbalwereld te verlaten. "Druk en spanning horen bij topsport. Het is een vorm van zelfkasteiding. Mijn dochter zegt weleens: ‘Je leeft waarschijnlijk korter door die stress.’ Maar voor mij is het iets waar ik van jongs af aan aan gewend ben, dus daar geloof ik simpelweg niet in."

Louis van Gaal en John Metgod

Een terugkerend thema in het verhaal van Fraser is de verschuiving in opvoeding en communicatie binnen de voetballerij én de bredere maatschappij. "Als jonge speler wist je vroeger precies wat je moest doen: de ballen en pionnen oprapen, zonder dat iemand je dat hoefde te zeggen. Deed je dat niet? Dan kon je op het bankie gaan zitten. Nu vragen we of ze de spullen meenemen", zegt hij met een glimlach.

Fraser blikt terug op zijn eigen opvoeding binnen de sport, onder leiding van grootheden zoals Louis van Gaal en John Metgod. "Dat was een heel andere tijd. Als je je verdedigende taken niet goed uitvoerde, kreeg je dat meteen te horen." Tegenwoordig is die directe aanpak minder gebruikelijk, merkt hij op. "Als trainer ben je nu vaker de boeman, simpelweg omdat mensen elkaar er minder op aanspreken. En dat is niet gek in een wereld waarin mensen meteen de koptelefoon opzetten en niet met elkaar communiceren."

De dromen van Fraser

Frasers dromen bevinden zich niet op het voetbalveld, maar in de persoonlijke sfeer. "Mijn dromen gaan vooral over mijn kinderen en kleinkinderen. Ik hoop dat zij gelukkig zijn en een goede toekomst tegemoet gaan, ondanks de problemen in de wereld. De wereld is hard en onpersoonlijk geworden. Mensen wijzen sneller naar een ander en oordelen meer dan ooit. Gelukkig wijst het leven zichzelf vaak vanzelf”, besluit Fraser.