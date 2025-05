Openhartige Oranje Leeuwin Lize Kop 'opgelucht' na openbaring: 'Je bent dan zwak'

Lize Kop staat tegen Duitsland weer op doel voor de Oranje Leeuwinnen in de Nations League, maar de afgelopen week ging het nauwelijks over de voetbalkant van de 27-jarige keepster. Op Instagram kwam ze met een openbaring. "Dit voelde voor mij als de tijd om dit te posten", zegt Kop.

Kop durfde eindelijk openhartig te zijn over haar mentale worsteling en klachten van een hersenschudding die ze vier jaar geleden opliep bij Ajax. Rond de Olympische Spelen in Tokio in 2021 ging het twee keer mis: na een bal op haar hoofd en vervolgens nog een tik, liep ze een hersenschudding op waar ze maar niet van herstelde. In aanloop naar de Nations League met Nederland afgelopen week, durfde ze zich kwetsbaar op te stellen.

'Voelt als een opluchting'

"Het is in de voetballerij niet de norm dit soort dingen te delen. Je bent dan zwak, ofzo. Nou, ik voel me juist hartstikke sterk", zegt ze nu in gesprek met het Algemeen Dagblad. Op haar dieptepunt dacht ze er zelfs over na om te stoppen met voetballen. In haar revalidatie kreeg ze alleen verhalen te horen van hoe het achteraf met lotgenoten ging, niet hoe het herstel verloopt. "Dáárom wil ik delen hoe ik hier nú mee omga. Dat is lastig, eigenlijk wil je alles vergeten. Maar ik ben blij dat ik het gedeeld heb. Het voelt als een opluchting."

'Ik was zó boos en verdrietig'

In de winter lag de voetbalwereld weer aan haar voeten. Ze werd een van de duurste keepsters ooit met haar overstap van Leicester City naar Tottenham Hotspur. Honderd procent hersteld is ze nog altijd niet, maar het gaat al wel veel beter. "De kwetsbaarheid van je lichaam wordt zó blootgelegd. Eerst kan je alles, daarna helemaal niks. Maar ik wilde niets weten van wat ik had. Ik stopte weg dat ik me slecht voelde, maar tegelijkertijd was ik zó boos en verdrietig."

Knop omgezet

Toen het een stuk minder ging met Kop, was elke kleine prikkel er één teveel: "Een deur die kraakte, bestek dat in de vaatwasser werd gezet." Nu heeft ze de knop omgezet, zegt ze. "Ik vind mezelf ook nog steeds een goede keepster, maar je wilt je ook vrij kunnen voelen náást het veld."