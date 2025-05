Shanice van de Sanden moest vreugde 'verstoppen' na zien van Oranje-selectie: 'Ik kon niets laten merken'

Voor het eerst sinds februari 2024 prijkt de naam van Shanice van de Sanden weer op de spelerslijst van de Oranje Leeuwinnen. De 32-jarige vleugelflitser, die na het gewonnen EK 2017 en het zilver op het WK 2019 een icoon van het Nederlandse vrouwenvoetbal werd, verdween de afgelopen jaren uit het zicht van het grote publiek. "Dat had ik elke wedstrijd in mijn hoofd", stelt Van de Sanden tegen Sportnieuws.nl.

Tegenwoordig vertoont Van de Sanden haar kwaliteiten bij Toluca FC in Mexico. "Ik ben altijd groot blijven dromen. Ik weet natuurlijk dat er een EK aankomt en dat ik daar héél graag bij zou willen zijn", stelt Van de Sanden. Uiteindelijk heeft ze zelf een plaats in de selectie van de Nederland afgedwongen dankzij zeven goals in de laatste vier duels. "Elke wedstrijd dat ik daar het veld op stapte, had ik in mijn hoofd: Dit doe ik ook om een EK te kunnen spelen."

Mexicaanse leven bevalt uitstekend

Het Mexicaanse avontuur bevalt Van de Sanden uitstekend. Na een enkelblessure in Liverpool zocht ze een nieuwe uitdaging – met succes. "Toen dit Mexicaanse avontuur kwam, zei ik tegen mijn vriendin: wat moet ik doen? Zullen we dat doen? Zou je dat willen?", vervolgt de 93-voudig international. "Toen ik het eenmaal met Merel (Van Dongen, red.) had besproken, dacht ik meteen: waarom zou ik het niet doen? Het is bovendien een heel mooi avontuur als gezin."

'Genieten'

Het leven in Mexico biedt niet alleen sportief perspectief, maar geeft haar ook op persoonlijk vlak veel energie. "Bij Toluca krijg je heel veel mee van de cultuur, omdat je dichtbij Mexico-Stad zit. Je hebt daar alles. Dus dat is wel heel erg leuk. Het is genieten. Ik kan het echt met mijn vriendin en die kleine allemaal beleven. Soms staat er een grote springkussen voor alle kinderen van de buurt. Dus het is echt heel leuk en het is altijd lekker weer. Het is genieten."

'Dat vind ik wel moeilijk'

Tóch zijn de omstandigheden niet altijd 'uitstekend'. "Er is ook veel armoede. Dat vind ik wel moeilijk. Hier en daar geven we dan wel eens een keer een fooitje, vijftig cent is voor hun de wereld...", gaat Van de Sanden verder. Ze erkent dat ze wel in een beveiligde wijk 'moet' wonen. "Dat is het beste, vanwege de armoede. Maar wij hebben hier alles: een zwembad voor de buurt, een gym, een speelhoek voor de kleine en er worden ook evenementen gehouden", somt ze op.

Nooit buiten beeld bij Oranje

Hoewel ze uit zicht verdwenen leek en haar stap naar Mexico een verrassende was, voelde de oud-speelster van Olympique Lyon, Wolfsburg en Liverpool zich nooit écht buiten beeld bij het Nederlands elftal. "Ik weet dat ze mijn beelden kijken en had af en toe contact met assistenten. Ik ben nooit uit beeld geweest", benadrukt Van de Sanden. "We hadden niet dagelijks contact, maar dat hoeft voor mij ook niet. Zo ben ik ook niet als persoon."

De vreugde om eindelijk weer opgeroepen te zijn voor Oranje was héél groot. "Iemand was de gordijnen aan het opmeten dus ik kon niets laten merken", vertelt Van de Sanden met een grote grijns. "Ik zei zachtjes tegen m’n vriendin: kijk dit, kijk dit. Toen zijn we snel naar boven gegaan en hebben we een sprongetje van geluk gemaakt, alleen we konden geen geluid maken. Toen we eenmaal alleen waren, sprongen we elkaar wel in de armen. Dit is wat ik altijd heb gewild. Ik heb altijd nog gedroomd van Oranje, altijd gedroomd van het EK."

Tegenslagen overwinnen

Zekerheden heeft bondscoach Andries Jonker haar niet gegeven. "Dat hoeft ook niet. Ik wil dat afdwingen en daarvoor werken. Ik wil het laten zien hier op het veld. Ik weet dat ik al tweemaal vlak voor een toernooi ben afgevallen, maar ik heb er ook een paar keer wél bij gezeten. Ik wil het land weer laten juichen, dus daar ga ik alles aan doen. Vol passie ga ik het veld weer op."

Tegenslagen deren haar niet meer. "Ik sta positief in het leven. En ja, je hebt tegenslagen, maar die moet je weer gaan overwinnen. En mijn overwinning, dat zal hopelijk zijn dat ik het EK nu ga halen en daar ga ik alles aan doen. Ik ga niet denken aan afvallen. Ik ga denken aan dat ik er alles aan ga doen, zodat ik die selectie zie met mijn naam erbij", sluit Van de Sanden af.