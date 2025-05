Pijnlijke afgang voor Oranje Leeuwinnen: vertrouwen krijgt gigantische dreun in aanloop naar EK

De Oranje Leeuwinnen zijn vol in voorbereiding op het EK in Zwitserland, maar werden volledig van het veld geblazen in het Nations League-duel met Duitsland. Nog vóór de rust zochten de Leeuwinnen al twee keer een moment om zichzelf te 'resetten', maar uiteindelijk werden ze met 4-0 van het veld gestuurd.

Vooraf was bondscoach Andries Jonker glashelder: de duels met Duitsland en Schotland zijn allesbehalve oefenwedstrijden. Toch voelde het duel in Bremen als een veredeld trainingspotje. De Oranje Leeuwinnen straalden geen moment uit voor de winst te gaan en stonden bovendien na amper drie minuten al op achterstand.

'Verdwenen' Oranje Leeuwin openhartig over duistere periode na gewonnen EK: 'Wilde niet meer op het veld staan' In een openhartig interview vertelt Shanice van de Sanden over de turbulente jaren na het gewonnen EK met de Oranje Leeuwinnen en haar zoektocht naar balans. Nadat ze historie schreef, verdween één van de bekendste gezichten van het vrouwenvoetbal plots van het Nederlandse podium. "Ik vond het juist ook wel fijn om in het buitenland te zijn. Dat was eigenlijk een soort van mijn rust", biecht Van de Sanden op.

Alles gaat mis bij Oranje

In de eerste helft ging werkelijk alles mis bij Oranje. Na 25 minuten incasseerde de normaal zo sterke ploeg alweer een flinke knauw in het zelfvertrouwen, toen de 2-0 wel erg gemakkelijk viel. Voor aanvoerder Jackie Groenen was de maat nu echt vol.

i Jackie Groenen zegt speelsters de waarheid. ©ANP.

Het was duidelijk dat niemand bij Oranje klaar leek voor deze wedstrijd. De speelsters vormden een kring om elkaar snel op te peppen en tactisch bij te sturen, met Groenen in het middelpunt -zichtbaar gefrustreerd over het zwakke optreden. Zelf pakte ze al na drie minuten geel en mocht blij zijn dat de scheidsrechter haar later geen tweede kaart gaf.

Dit is Jackie Groenen: van judotalent tot voetbalster bij PSG, vaste waarde in Oranje en gelukkig in de liefde Jackie Groenen is één van de bekendste namen in het Nederlandse vrouwenvoetbal. De creatieve en onvermoeibare middenvelder schittert zowel bij Paris Saint-Germain als bij het Nederlands elftal, waar ze steevast tot de basisklanten behoort. Maar voordat Groenen het internationale voetbalpodium bestormde, zagen haar sportieve ambities er heel anders uit. Dit weten we over de middenvelder van de Oranje Leeuwinnen.

Ook Jonker's preek helpt niet

De Leeuwinnen hebben nog een maand om zich klaar te stomen voor het EK in Zwitserland, maar het eerste half uur in Bremen stemt weinig hoopvol voor de zomer. Ook bondscoach Jonker deelt een spervuur aan aanwijzingen uit, maar slaagt er niet in zijn team mentaal wakker te schudden. Dat wordt pijnlijk duidelijk wanneer Oranje vlak voor rust ook nog de 3-0 om de oren krijgt. Direct na rust was ook de 4-0 een feit, waarmee het op een een pijnlijke afgang uitliep.

In de rust waren de analisten alkeihard voor de Oranje Leeuwinnen. "Het was heel erg slordig. Je bent heel kwetsbaar en je merkt aan alles dat Nederland op geen enkele manier grip krijgt op de wedstrijd", lichtte NOS-analist Mandy van den Berg toe. Leonne Stentler vulde haar aan. "Het lijkt alsof Nederland van de intensiteit schrok. Duitsland is niet eens heel hoog aan het drukken, maar ze duiken erop als de bal naar het middenveld gaat. De omschakelingen van Duitsland zijn super intens, daar kan Nederland totaal niet mee omgaan."

Pittige WK-kwalificatie?

De einduitslag speelt ook een grote rol met het oog op het WK van 2027 in Brazilië. De vier groepswinnaars van de Nations League worden namelijk bij de loting voor de WK-kwalificatie in dezelfde pot geplaatst. Oranje Leeuwinnen konden de Nations League-groepswinnaars ontlopen, maar kunnen dat nu al vergeten. Op dit moment is er dus een behoorlijke kans dat Frankrijk, Spanje en Zweden uit de koker zal komen voor de ploeg van Jonker.

EK op komst