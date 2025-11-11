Wout Weghorst was onder leiding van John Heitinga onbetwiste basisspeler bij Ajax. De trainer is afgelopen week ontslagen en nu is het voor de spits afwachten of hij ook onder de nieuwe coach de eerste keuze is.

Weghorst baalt in ieder geval van het vertrek van Heitinga. Hij vindt dat het team gefaald heeft en dat dat ten koste gaat van de trainer. "Zo voel ik dat wel ja, ik heb er wel heel veel last van gehad", legt hij uit bij Voetbal International. Het waren lastige dagen. Het is frustrerend, de situatie waarin je belandt als club. Maar ik weet hoe het werkt in het voetbal, je kunt er moeilijk 22 ontslaan dus dan is de trainer degene die de dupe wordt."

Weghorst begrijpt het ook wel. "Uiteindelijk heeft de club besloten dat ze niet genoeg perspectief meer zagen in de manier hoe het ging. Dat er uiteindelijk geen stijgende lijn in zat, was duidelijk. Dat het beter moest, de manier van spelen die bij Ajax past, dat is ook duidelijk."

'Dit is niet wat je nastreeft'

De 33-jarige spits was zelf lekker op drijf. Hij was goed voor zes goals in elf Eredivisie-wedstrijden en scoorde ook al een keer in de Champions League. Het spel van Heitinga was veel aanvallender dan dat van Francesco Farioli vorig seizoen, wat Weghorst ten goede kwam. Maar achterin liet Ajax veel te veel gaten vallen. "Het is niet het voetbal dat bij Ajax past, dat je nastreeft."

Weghorst denkt dat dat niet alleen aan de trainer ligt. Hij kijkt ook naar de huidige situatie en verwacht niet dat Ajax daar zomaar uitgeraakt. De Amsterdammers hebben nog even om een nieuwe coach te vinden, omdat er nu een interlandperiode op het programma staat. Fred Grim is momenteel de interim-trainer.

