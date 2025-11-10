Al weken is het zo dat Wout Weghorst onderwerp van gesprek is na afloop van een voetbalweekend of Europese speelronde. De spits van Ajax kan zich in het veld nog weleens raar gedragen of uit zijn slof schieten na afloop. Vaak ten onrechte, of ten overvloede, maar ditmaal had hij volkomen gelijk. Zelfs in tijden van crisis is Weghorst gespreksonderwerp nummer 1, de perfecte bliksemafleider voor Ajax.

Terwijl de club in lichterlaaie staat, is na afloop van FC Utrecht - Ajax niet de Amsterdamse club in nood het gespreksonderwerp. Dat is de spits van de club; Wout Weghorst. Hij gaf zijn mening over de beslisingen van scheidsrechter Danny Makkelie die in zijn nadeel waren. Geheel op eigen wijze, met geen blad voor de mond, sprak hij uit wat hij daar van vond. Hij kon niet begrijpen dat hij ooit de beste scheidsrechter was.

Weghorst valt op

En als Weghorst dat zegt, dan doet dat wat. Het zet iets in beweging. Net als dat zijn manier van juichen, uiteraard te overdreven, onderwerp van gesprek is omdat een staflid van FC Utrecht hem nadoet nadat zijn doelpunt is afgekeurd en de thuisploeg juist scoort.

Weghorst brengt vaak extra ellende bij Ajax met zijn gedrag of uitspraken, zoals in het uitduel met Chelsea. Door zijn gedrag in het veld, als een dolle, veroorzaakte hij een penalty en moest hij in de rust tegen zichzelf in bescherming genomen worden. Maar zo nu en dan kunnen zijn streken ook in het voordeel werken.

Ajax kan nog zo slecht spelen, het zal over Weghorst gaan

Want na een nieuw drama voor Ajax gaat het toch een lange tijd enkel en alleen over het moment van Weghorst, de scheidsrechter en de al dan niet foute beslissing van hem. De spits praatte na afloop netjes over de gang van zaken bij Ajax, hoe erg hij het vindt voor Heitinga en dat hij het zelf ook moeilijk had deze week. Zijn band met de trainer was goed. Maar tóch moet ook het onrecht nogmaals even aangestipt worden door hem.

Het is een trekje van hem om alles naar zich toe te trekken; in alles wat hij doet. Of hij nou met de bijbel een stukje gaat lezen in het stadion voor een wedstrijd, met z'n spierballen gaat juichen na een doelpunt, een kruis maakt naar het uitvak of John Heitinga een knuffel geeft, Weghorst weet altijd het gesprek van de dag te bepalen. Al staat de wereld volledig in de fik, iedereen wil weten wat er met Weghorst is gebeurd.

