Het zijn turbulente tijden bij Ajax. Na het vertrek van trainer John Heitinga ging de club dit weekend opnieuw onderuit, ditmaal tegen FC Utrecht. Een doelpunt van Wout Weghorst dat Ajax op voorsprong had moeten zetten, werd afgekeurd, tot grote frustratie van de spits. In de Sportnieuws.nl-podcast begrijpen voormalig tophockeysters Ellen Hoog en Kim Lammers zijn uitspraken wel.

Na de wedstrijd liet Weghorst zich fel uit over de beslissing van scheidsrechter Danny Makkelie. Die keurde de goal eerst goed, maar draaide de beslissing terug na ingrijpen van de VAR vanwege een overtreding van Lucas Rosa eerder in de aanval.

Straf voor Weghorst?

In de podcast legt Lammers, die deze week Naomi van As vervangt, een stelling voor: “Ajax moet Weghorst publiekelijk een straf geven voor zijn uitspraken in zijn interview.”

Hoog reageert direct: “Nee, oneens. Wat heeft Ajax daaraan? En wat heeft de wereld daaraan? Wout Weghorst is Wout Weghorst. Die zegt gewoon wat hij vindt, en daar krijgt hij ongelofelijk veel kritiek op. Gister gaf hij na afloop van de wedstrijd een interview waarin hij zei dat hij het niet eens was met de afgekeurde goal.”

'Ik begrijp hem wel'

Hoog vervolgt: “Ik moet zeggen, ergens ver weg dacht ik ook: ik begrijp hem wel. Die overtreding wordt gemaakt ver voordat die goal valt. Hoever mag een VAR eigenlijk terugkijken? Ik snap dat het in dezelfde aanval is, maar er zaten daarna nog iets van vier passes tussen.”

Lammers vult aan: “Die scheids stond er ook met zijn neus bovenop.” Hoog: “Ja, en hij zei: doorspelen. Hij liet sowieso veel toe in de wedstrijd. Ga dan als VAR ook mee in zijn stijl, of zeg: ‘Dit is wat wij zagen, maar het past wel bij jouw manier van fluiten.’ Maar goed, als een scheids naar de VAR wordt geroepen, weet je eigenlijk al dat het wordt omgedraaid.”

Frustrerende tijden voor Ajax

“Maar goed, het was een overtreding”, erkent Hoog. “Maar hij mag dat toch gewoon aangeven in zo’n interview?” Lammers reageert: “Ik denk dat het ook niet leuk is om nu een Ajax-speler te zijn met alles wat er speelt. De frustratie zit hoog. De gifbeker moet een beetje leeg.”

Hoog knikt: “Zeker. Ik begrijp ook dat er voor die spelers geen reet aan is zo. Om elke week weer te verliezen of gelijk te spelen. Al het gezeik eromheen, met een ontslagen coach en kritiek op de hele club. Dat is voor die spelers ook lastig. Er wordt naar gevraagd en hij geeft antwoord. Ik begrijp hem ergens wel. Onpopulaire mening, maar dat is even zo.”

Beluister de podcast

Elke maandag bespreken tweevoudig olympisch kampioenen Ellen Hoog en Naomi van As het sportweekend. Deze week wordt Van As vervangen door Kim Lammers, oud-teamgenoot van Hoog. Ze praten over het vertrek van Ajax-trainer John Heitinga, de knappe prestatie van Max Verstappen in Brazilië en Merel Conijn, die vlak voor het OKT een opvallende keuze maakt. Beluister de aflevering via je favoriete podcastapp.