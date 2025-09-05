Vrijdag werd bekend dat Danny Blind vertrekt uit de raad van commissarissen bij Ajax om 'persoonlijke redenen'. Het Parool weet inmiddels meer over de wrijving tussen de oud-voetballer en de Amsterdamse club. "Hij was afgelopen transferperiode kritisch."

Volgens Blind heeft hij zijn beslissing om persoonlijke redenen genomen. "Er is een tijd van komen en van gaan", zegt hij in een persbericht. "Ik kijk met voldoening naar de sportieve successen in het verleden. Ik hoop dat de weg naar boven verder wordt gevolgd. Voor mij is het goed om mijn aandacht meer op andere zaken te kunnen richten."

Volgens Het Parool is er wrijving ontstaan tussen de club en Blind. Dat had te maken met het de afgelopen transferperiode. "Ingewijden stellen dat Blind in het afgelopen transferwindow kritisch was over het aankoopbeleid", zo wordt geschreven.

Rol voor Daley Blind

"Ook zou hij graag een rol bij Ajax hebben gezien voor zijn zoon Daley (35), die bij Girona speelt en zijn loopbaan heel graag wil afsluiten bij Ajax. De technische leiding van Ajax zag dat uiteindelijk niet zitten." Of dit de directe aanleiding was voor het vertrek van de 64-jarige Blind durft de krant niet te zeggen.

Timing 'precair'

De timing van de aankonidiging is in ieder geval 'precair'. Het team van trainer John Heitinga stelt teleur in de Vriendenloterij Eredivisie en heeft deze maand een loodzwaar programma in de Champions League. "Hoewel het voor afleiding zorgt, hoopt men binnen de club spoedig een vervanger voor Blind te vinden." Daarvoor zou Edo Ophof, momenteel nog onderdeel van de bestuursraad, in beeld zijn.

Blind blijft zijn functie vervullen totdat er een geschikte opvolger is gevonden. Hij zit sinds 2018 in de rvc van Ajax en trad tijdelijk terug toen hij als assistent van bondscoach Louis van Gaal bij het Nederlands elftal aan de slag ging. Zijn termijn als commissaris bij Ajax loopt over twee jaar af.

Alles over VriendenLoterij Eredivisie

Check hier het laatste nieuws over de Eredivisie, bekijk ook het aankomende programma, de stand en de eerdere uitslagen en via onze speciale clubpagina's ben je altijd snel op de hoogte van de ontwikkelingen bij jouw favoriete club.