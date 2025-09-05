Danny Blind heeft vrijdag zijn vertrek bij Ajax aangekondigd. De oud-voetballer en trainer van de club uit Amsterdam zal de raad van comissarissen binnenkort verlaten. "Voor mij is het goed."

Blind blijft zijn functie vervullen totdat er een geschikte opvolger is gevonden. Hij zit sinds 2018 in de rvc van Ajax en trad tijdelijk terug toen hij als assistent van bondscoach Louis van Gaal bij het Nederlands elftal aan de slag ging. Zijn termijn als commissaris bij Ajax loopt over twee jaar af.

Persoonlijke redenen

Volgens Blind heeft hij zijn beslissing om persoonlijke redenen genomen. "Er is een tijd van komen en van gaan", zegt hij in een persbericht. "Ik kijk met voldoening naar de sportieve successen in het verleden. Ik hoop dat de weg naar boven verder wordt gevolgd. Voor mij is het goed om mijn aandacht meer op andere zaken te kunnen richten."

"Danny Blind heeft voor Ajax heel veel betekend", meldt voorzitter van de rvc van Ajax. "Danny speelde 493 wedstrijden voor de club en hij was in 1995 de aanvoerder van het gouden team dat de Champions League won. Hij is decennialang en vanuit verschillende rollen betrokken geweest: zowel als speler, hoofd opleiding, trainer, technisch directeur en commissaris."

"Op zowel sportief als organisatorisch vlak heeft hij het verschil gemaakt. Wij danken hem voor zijn lange, intensieve en professionele betrokkenheid bij Ajax. Als RvC kijken wij terug op een buitengewoon goede en plezierige samenwerking de afgelopen maanden."

Voetbalcarrière

De 64-jarige speelde zelf van 1986 tot 1999 als verdediger bij Ajax. Vervolgens ging hij in Amsterdam aan de slag als trainer. Blind won met Ajax vijf landstitels, vier nationale bekers, driemaal de Nederlandse Supercup, de UEFA Champions League, de European Cup Winners Cup, de UEFA Cup, de UEFA Super Cup en de wereldbeker.

