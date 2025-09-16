Ricardo Pepi zorgde op het veld bij PSV - Union Sint-Gillis in de Champions League voor opmerkelijke momenten en ploeggenoot Joey Veerman deed dat na afloop van de 3-1 nederlaag in eigen huis. Trainer Peter Bosz sprong voor beide spelers in de bres.

Bosz liet lang op zich wachten bij Ziggo Sport. Analisten Youri Mulder en Boudewijn Zenden begonnen zich al zorgen te maken over de woede die misschien heerste rond de PSV-trainer na de enorme teleurstelling. Maar opvallend rustig en gemoedelijk verscheen Bosz vervolgens alsnog voor de camera's. "Ik kan zeggen dat het teleurstellend is, we waren niet goed genoeg. Als je dat niet bent, moet het meezitten, maar datzat het vandaag niet. We spelen Champions League, het hoogste wat er is, dus dan moet je top zijn in alles. Maar in de duels waren we niet krachtig genoeg. Met name dat ging mis", was de eerste analyse van Bosz.

'Niks ten nadele van Joey, maar...'

Hij werd vervolgens geconfronteerd met uitspraken van zijn middenvelder Veerman. Die zei meteen na afloop van de wedstrijd dat het volgens hem 'wel leek alsof we bang waren om de bal te vragen'. Bosz geloofde niet dat Veerman dat gezegd, of in ieder geval bedoeld, had. "Niks ten nadele van Joey, maar voetballers zeggen vlak na zo'n wedstrijd wel meer. Er is geen voetballer bij ons die angst heeft om de bal te vragen. Hij wordt er naar gevraagd en dan zeg je zoiets. Ik geloof niet dat hij dat zo bedoelde. Hij snapte gewoon ook niet waarom we niet aan voetballen toekwamen."

'Die reken ik hem niet aan'

Ook voor spits Ricardo Pepi sprong hij in de bres. De Amerikaan veroorzaakte de strafschop waaruit de 0-1 viel en leed balverlies wat leidde tot de 0-2. "Die tweede reken ik hem niet aan. Een bal op het middenveld verliezen mag nooit een goal opleveren. Er staat nog een heel elftal achter. En ja, die penalty... Hij raakt hem vol op de knie dus ik snap wel dat-ie gegeven wordt." Al deze analyses en opmerkingen kwamen uit een opvallend rustige Bosz.

'Dan kan ik kwaad worden'

"Als spelers hun best niet doen, kan ik kwaad worden. Maar dat is nu niet het geval, de spelers hebben hard gewerkt. We moeten hier van leren en weer door, zorgen dat ons niveau omhoog gaat. Dit is mijn derde jaar Champions League met PSV en de derde keer dat we de eerste wedstrijd verliezen. De vorige twee keren kwam het daarna goed", sloot Bosz af met een blik op het verleden. Over twee weken wacht PSV een uitwedstrijd bij Bayer Leverkusen."

