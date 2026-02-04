FC Twente werd uitgeschakeld door AZ in de Eurojackpot KNVB Beker, maar het duel lijkt mogelijk nog een staartje te krijgen. Onder supporters van de Enschedese club is een discussie ontstaan over de deelname van AZ-aanvaller Jizz Hornkamp, die volgens sommigen niet speelgerechtigd zou zijn geweest op basis van de KNVB-reglementen.

AZ nam Hornkamp deze winter over van Heracles Almelo. De 27-jarige spits kwam in de eerste seizoenshelft al in actie voor Heracles in het bekertoernooi en maakte vervolgens dinsdgavond ook minuten in het duel tegen FC Twente namens AZ. Enkele scherpe FC Twente-fans deelden op sociale media beelden en informatie waaruit zou blijken dat een speler niet voor twee verschillende clubs in één en hetzelfde bekertoernooi mag uitkomen.

Beelden uit de AI-modus van Google

Inmiddels circuleren online meerdere afbeeldingen met soortgelijke claims, al zijn die afkomstig uit de AI-modus van Google. Die functie geeft geregeld correcte antwoorden, maar zit er ook regelmatig naast. In de officiële reglementen van de KNVB is niet direct terug te vinden dat een speler niet voor twee clubs in één bekertoernooi mag spelen.

Sterker nog: in het verleden is dat vaker wél toegestaan. Zo kwam Joey Veerman in het seizoen 2021/2022 uit voor zowel sc Heerenveen als PSV in de KNVB Beker. Ook vorig seizoen gebeurde het nog, toen Mats Rots speelminuten maakte voor FC Twente én Heracles Almelo in het toernooi.

Opstellen niet-speelgerechtigde speler

Mocht het volgens de regelementen van de KNVB daadwerkelijk zo zijn dat een niet-speelgerechtigde speler aan een wedstrijd deelneemt, wordt ongeacht de uitslag van die wedstrijd, de schuldige club uitgesloten van verdere deelname aan de Eurojackpot KNVB Beker. De tegenstander wordt in dat geval aangewezen als winnaar van het duel.