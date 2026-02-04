Jizz Hornkamp beleefde een uitstekende eerste seizoenshelft bij Heracles Almelo, waarin hij tien keer scoorde in veertien wedstrijden voor een degradatiekandidaat. Inmiddels draagt hij het shirt van AZ en dat bevalt hem goed, al waren de afgelopen weken behoorlijk hectisch. "Bekerwinst, verhuizing achter de rug… dat wordt een heerlijke nacht met het gezin", vertelt de spits lachend tegen Sportnieuws.nl.

AZ legde naar verluidt zo’n 4,5 miljoen euro neer voor Hornkamp. In Alkmaar staat hij voorlopig achter Troy Parrott in de spitsenhiërarchie, maar hij maakt vrijwel elke wedstrijd zijn minuten. Ook in het bekerduel met FC Twente viel hij in en was hij direct belangrijk met een assist. "Het was een echte vechtwedstrijd. Zij kregen de betere kansen, maar wij gaan door. Of het verdiend is of niet, dit zijn wel de lekkerste zeges", lacht Hornkamp.

Gelukkige assist

Aan het begin van de verlenging waagde Hornkamp een poging van grote afstand. Zijn schot vanaf de middenlijn leek richting de kruising te gaan, maar Twente-doelman Lars Unnerstall zag de bal net naast verdwijnen. "Het scheelde weinig, hè…" Even later was Unnerstall alsnog kansloos. Via de rug van Hornkamp belandde de bal voor de voeten van Parrott, die AZ op 2-1 zette. "Het enige wat ik wilde, was die bal ontwijken", zegt Hornkamp wanneer er een grote grijns op zijn gezicht komt.

Na afloop van het duel ontstond er nog wel een opmerkelijke discussie. Volgens enkele FC Twente-supporters mocht Hornkamp namelijk helemaal niet in actie komen voor de Alkmaarders, omdat hij al heeft gespeeld voor Heracles Almelo in de Eurojackpot KNVB Beker.

Hectische weken bij AZ

Voor de 27-jarige spits uit De Rijp (vlak bij Alkmaar) was het een droomtransfer van Heracles naar AZ, maar makkelijk was de periode allerminst. Vooral privé moest hij wel even op zijn tanden bijten. "Mijn gezin woonde nog in Hengelo, dus ik verbleef bij mijn ouders. Ik zag mijn vrouw en dochter nauwelijks, dat was best lastig. En toen werd de trainer ook nog ontslagen… Het waren hectische weken, maar mooie weken. Inmiddels hebben we een huis gevonden, dus ik hoef niet meer tweeëneenhalf uur te reizen. Maandag hebben we de verhuizing afgerond. Met deze bekerwinst erbij wordt het een heerlijke nacht", besluit hij lachend.