Opmerkelijke nieuwe stap voor Cristiano Ronaldo: voetballegende bundelt krachten met beroemdheid

Cristiano Ronaldo (40) heeft tal van verhalen geschreven op het voetbalveld, maar nu gaat hij ze naar het witte doek brengen. De Portugees is namelijk bezig geweest met de oprichting van een filmstudio in Hollywood.

Hiervoor heeft hij de handen ineen geslagen met Matthew Vaughn (54), een beroemde regisseur. De naam van de studio: UR•Marv. Variety meldt dat deze onafhankelijke studio de traditionele filmwereld wil opschudden door "innovatieve technologie te omarmen, met respect voor traditie".

De samenwerking heeft inmiddels al twee actiefilms opgeleverd, die Vaughn en Ronaldo gefinancierd en geproduceerd hebben. Een derde film is zelfs al in ontwikkeling. Alle drie de films maken deel uit van dezelfde serie. Details over de eerste film zijn nog niet bekend, maar worden binnenkort onthuld.

Spannend nieuw hoofdstuk

"Dit is een spannend nieuw hoofdstuk voor mij, terwijl ik nieuwe zakelijke avonturen overweeg", aldus de Portugees. De Britse regisseur, bekend van films als Kick-Ass en X-Men: First Class, gaf aan te popelen om aan deze uitdaging te beginnen: "Cristiano heeft op het veld verhalen gecreëerd die ik nooit had kunnen schrijven, en ik kijk ernaar uit om inspirerende films met hem te maken - hij is een superheld in het echte leven."

Ondernemer

Ronaldo is niet alleen topvoetballer, maar ook ondernemer. Hij heeft inmiddels al tal ondernemingen op zijn naam staan. Zo heeft hij zijn eigen kledingmerk CR7. Dit begon met een ondergoedlijn, maar ondertussen verkoopt het ook artikelen als schoenen, broeken en een parfum.

Ook in de mediawereld heeft Ronaldo inmiddels al meerdere eitjes in verschillende mandjes gelegd. In oktober 2023 werd hij mede-eigenaar van Medialivre, een groot Portugees mediabedrijf dat grote titels bezit. In augustus 2024 begon hij zijn eigen YouTube-kanaal, UR Cristiano, waar fans een kijkje krijgen in zijn leven, met video’s over persoonlijke ervaringen en uitdagingen. Nu is daar dus ook de filmstudio bijgekomen. Als de Portugees ergens de komende jaren stopt met voetbal, zal hij zijn handen vol hebben aan al zijn ondernemingen.