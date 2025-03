Cristiano Ronaldo geniet van familiebezoek en baart opzien met losse heupjes

Cristiano Ronaldo is in zijn veertigste levensjaar nog altijd die fitte voetballer die hij ooit was. Nadat hij met Portugal de halve finales van de Nations League bereikte, bezocht de spits zijn familie. Hij liet zien naast voetbal ook andere kwaliteiten te hebben.

Portugal won in een tweeluik van Denemarken in de kwartfinale van de Nations League. Ronaldo was met één doelpunt in de tweede wedstrijd opnieuw belangrijk, al miste hij ook een penalty. Aangezien zijn Saudische club Al-Nassr komende vrijdag pas weer speelt, had de 219-voudig international genoeg tijd om zijn familie te bezoeken.

Waar Portugal op bezoek in Denemarken nog verrassend met 1-0 verloor, waren de Portugezen thuis een stuk sterker en wonnen met 5-2. Na die thuiswedstrijd kreeg Ronaldo bijna twee weken vrij van zijn club. En dat was even genieten, is te zien op video's die verschenen op sociale media. De Portugese superster is zijn losse heupjes nog niet verloren.

Dansende familie

Op een video op het Instagram-account van Ronaldo's nichtje Alicia Beatriz Aveiro is te zien hoe Ronaldo met een grote glimlach op zijn gezicht een dansje doet. Zijn kleine (achter)neefjes vermaken zich ook prima.

Kylian Mbappé looft Cristiano Ronaldo na mooie mijlpaal: 'We spreken elkaar nog steeds' Kylian Mbappé bereikte in de 3-2-overwinning van Real Madrid op Leganés een bijzondere mijlpaal. Na afloop van het duel sprak hij vol lof over zijn idool Cristiano Ronaldo. 'Hij geeft me advies.'

Magische grens

Ronaldo is met zijn 40 jaar een van de oudste voetballers in het professionele circuit. Toch plakte de Portugees er recent nog een jaar bij door te verlengen bij Al-Nassr. Allemaal met één doel: de grens van 1000 doelpunten in zijn carrière doorbreken.

Bij zijn Saoedische club maakte Ronaldo liefst 92 doelpunten in 103 wedstrijden. Toch heeft hij nog een behoorlijk aantal doelpunten te gaan. Inclusief zijn doelpunt voor Portugal in de Nations League staat Ronaldo momenteel op 930 goals. Hij heeft dus nog 70 doelpunten te gaan. Desondanks blijft het een prestatie van formaat: hij scoort gedurende zijn gehele loopbaan gemiddeld elke 112 minuten.

Cristiano Ronaldo maakt opmerkelijk nieuws bekend: 'Laten we wat plezier hebben' Cristiano Ronaldo is inmiddels 40 jaar, maar draait zijn hand nog altijd niet om voor een nieuw projectje. De Portugese superster van Al-Nassr laat zich nog altijd zien op het veld en dat is buiten de lijnen niet anders. Hij maakte woensdag bijzonder nieuws wereldkundig.

Al-Nassr

Het lukte Ronaldo nog niet op kampioen van Saudi-Arabië te worden met Al-Nassr. Ook dit seizoen lijkt dit een lastig verhaal te worden. De club staat na 25 wedstrijden tien punten achter nummer één Ittihad FC, de club van onder anderen Karim Benzema en Steven Bergwijn.

Komende vrijdag staat er een belangrijke wedstrijd op het programma. Al-Nassr neemt het op tegenover de nummer twee van de competitie Al-Hilal.