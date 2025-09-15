Ricardo Carvalho ging van teamgenoot naar coach van Cristiano Ronaldo. De Portugees is de assistent-trainer bij de nationale ploeg. In een interview met A BOLA spreekt Carvalho openlijk over de 40-jarige aanvoerder van Portugal.

Carvalho (47) deed in 2004 voor het eerst mee aan een eindtoernooi. Ook Ronaldo was er toen al bij op het EK. 21 jaar later scoort de superster nog steeds voor de ploeg, getuige de drie goals in de afgelopen interlandperiode. Hoe lang gaat hij nog door?

"Ik denk zolang als hij zelf wil", is Carvalho duidelijk. " Hij heeft in al die jaren zoveel krediet opgebouwd... En ik denk dat hij goed is, dat is het belangrijkste. Hij helpt, je voelt dat hij erbij hoort en dat hij kan helpen." De assistent-trainer benadrukt dat hij geen idee heeft hoe lang Ronaldo nog door kan gaan en waar zijn limiet zit.

'Hij zal de strijd uiteindelijk verliezen'

"Cristiano weet dat hij deze strijd tegen de tijd uiteindelijk zal verliezen", gaat Carvalho, oud-speler van onder andere Chelsea en Real Madrid, verder. "Hij voelt zich goed en is een belangrijke speler in het team. Ik denk dat hij op dit moment een beetje van dag tot dag leeft."

Er zijn in ieder geval genoeg mogelijke opvolgers voor de rol van aanvoerder, op het moment dat Ronaldo besluit te stoppen. "Ze leiden al hun teams, hebben ervaring en zullen zeker op hun eigen manier kunnen leiden. Cristiano leidt op zijn eigen manier, hij is enorm gegroeid door de jaren heen, sinds hij in 2003/2004 met mij begon. Het belangrijkste is dat de nationale ploeg goed voorzien is van talent en goede leiders."

'Plezier om met hem samen te werken'

Carvalho voelt zichzelf nog steeds teamgenoot van Ronaldo, geeft hij aan. De assistent is meer bezig met de verdedigende aspecten van het Portugese elftal, maar komt de spits van Al-Nassr desondanks veel tegen.

"Het is een plezier om met hem samen te werken. Er is altijd veel respect geweest tussen ons en dat is het belangrijkste. Nu heb ik een andere functie, maar het is alsof ik nog steeds zijn teamgenoot ben, alleen met andere taken. Op het veld, als ik iets tegen Cristiano moet zeggen, zeg ik het, en hij zegt het ook tegen mij. We zijn heel open."