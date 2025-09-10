Cristiano Ronaldo is inmidels 40 jaar oud, maar blijft maar scoren en records aanscherpen. Na Lionel Messi zaterdag te hebben gepasseerd, verbeterde hij tijdens het WK-kwalificatieduel tussen Hongarije en Portugal (2-3) een nieuw bijzonder record.

De trefzekere penalty van Cristiano Ronaldo in de Puskás Aréna bracht Portugal niet alleen op voorsprong in Hongarije, maar leverde hem ook weer een nieuw record op in zijn alsmaar groeiende recordboek. De aanvaller van Al Nassr scoorde voor de 141e keer voor de nationale ploeg (hij is de topscorer aller tijden in interlands), waarvan 39 van die treffers in WK-kwalificatiewedstrijden vielen.

Lionel Messi is al geklopt

Waar zijn twee goals tegen Armenië hem al boven Lionel Messi (36 goals) tilden, evenaarde Ronaldo met zijn doelpunt in Hongarije de Guatemalteek Carlos Ruiz, die in de eerste twee decennia van de 21e eeuw 39 keer scoorde.

De voormalige aanvaller, die in 2016 zijn voetbalschoenen aan de wilgen hing, is de speler met de meeste interlands voor Guatemala (133), waarin hij 68 keer scoorde. En 39 van die goals maakte hij in een poging zijn land naar een WK te loodsen, iets wat hem nooit lukte. Negen jaar nadat Ruíz stopte, heeft Ronaldo hem nu geëvenaard en het kan zomaar zijn dat hij hier niet stopt.

Pakt Ronaldo het record in zijn eentje?

De Portugese aanvaller heeft nog vier wedstrijden te gaan tot het WK 2026 en gezien zijn huidige vorm is hij hard op weg om de alleenheerser te worden op de lijst van topscorers aller tijden in WK-kwalificatiewedstrijden.

Ronaldo debuteerde in 2003 voor het Portugese elftal en speelde sindsdien maar liefst 223 interlands. In totaal maakte hij 141 goals. Na een voor Ronaldo mislukte EK voetbal, waarin hij niet wist te scoren en kritiek kreeg, richtte hij zich de voorbije maanden op. In de Nations League maakte hij acht goals voor Portugal en die lijn trekt hij dus moeiteloos door in de WK-kwalificatiereeks.

