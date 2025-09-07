Cristiano Ronaldo beleefde voorafgaand aan het duel tussen Armenië en Portugal (0-5) een bijzonder moment. De voetballer genoot zichtbaar van de jonge fan met wie hij samen het veld op was gekomen. De jongen zong fanatiek het Portugese volkslied mee met zijn hand op zijn borst, waar Ronaldo hem voor complimenteerde. 'Ik heb een nieuwe vriend gemaakt', schrijft de Portugees bij de beelden van dat moment op Instagram.

Voorafgaand aan de wedstrijd waarin de Portugese voetballer twee keer scoorde, liep hij hand in hand met een jonge fan het veld op. De jongen stond voor Ronaldo, terwijl het volkslied zich afspeelde. Met zijn hand op zijn borst, zong de jongen het volkslied luidkeels mee. Iets wat Ronaldo opviel. De Portugese ster tikte de jongen dan ook op zijn schouder en stak zijn duim naar hem op. Dat deed de jongen zichtbaar veel. Toen de jongen het veld weer verliet, sloten de twee het bijzondere moment af met een knuffel.

'Herinnering voor het leven'

'Gisteren heb ik een nieuwe vriend gemaakt. Dankbaar voor de liefde en steun elke dag en ik hoop dat iedereen zijn of haar dromen kan waarmaken', schrijft de Portugese ster bij de beelden van het specifieke moment op Instagram. In de reacties kan Ronaldo dan ook rekenen op veel lof. 'Klein gebaar, herinnering voor het leven', schrijft voetbalsite 433. Het ontroerende moment ging razendsnel viraal op sociale media.

Bijzonder doelpunt

Eén van de doelpunten van Ronaldo viel in de 21e minuut, dat is ook het rugnummer waarmee Jota speelde bij het Portugese elftal. Dat nummer werd bij de nationale ploeg overgenomen door zijn boezemvriend Rúben Neves. De twee speelden samen bij onder meer Porto, Wolves en Portugal.

Het doelpunt van Ronaldo in minuut 21 zorgde voor een toevallig eerbetoon. Een mooi gebaar, vond ook bondscoach Martínez. "Diogo Jota is altijd bij ons, maar scoren in de 21e minuut was speciaal, een teken dat we samen verder gaan. De aanwezigheid van Jota is sterk en duidelijk, dat voelde ik al op de eerste dag van het trainingskamp. Hij is bij ons."

Alles over WK-kwalificatie

Check hier het laatste nieuws over de WK-kwalificatie in Europa, bekijk ook het aankomende programma, de standen en de eerdere uitslagen en via onze speciale landenpagina's ben je altijd snel op de hoogte van de ontwikkelingen bij jouw favoriete land, met natuurlijk Nederland uitgelicht.