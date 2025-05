Opmerkelijke weddenschap komt Dirk Kuijt duur te staan: 'Doe het met veel plezier'

Dirk Kuijt kende een beroerd seizoen als coach van het Belgische Beerschot. Desondanks heeft hij het seizoen in stijl afgesloten, maar dat kost hem wel een paar knaken...

De ploeg van Kuijt speelde in de laatste wedstrijd van het seizoen tegen Cercle Brugge, maar keek in de rust al tegen een 0-1 achterstand aan. In de tweede helft draaide Beerschot het echter helemaal om, en wist uiteindelijk met 4-2 te winnen.

"Ik was blij met de reactie van het team", zo zei Kuijt na afloop van de wedstrijd aan de Gazet van Antwerpen. Tijdens de rust liet hij zijn ongenoegen blijken en voerde hij enkele tactische aanpassingen door, die meteen effect hadden. Binnen twee minuten draaide Beerschot de wedstrijd volledig om en ging het over Cercle Brugge heen.

Weddenschap

Die twee doelpunten ontstonden uit standaardsituaties, waardoor de Katwijker de poeplap moet trekken. " Ik had een weddenschap met de spelers dat we in deze play-downs meer zouden scoren op set pieces dan we tegengoals zouden incasseren uit standaardsituaties."

Als dat het geval zou zijn, dan moest de oud-Feyenoorder het etentje betalen. " Het kost mij dus geld, maar met veel plezier voor mijn jongens.”

Met deze overwinning heeft Beerschot het roemloze seizoen toch nog een beetje in stijl afgesloten. De ploeg uit Antwerpen is vrijwel kansloos laatste geworden, en kon ook in de nacompetitie degradatie niet voorkomen. Hierdoor zal Beerschot komend seizoen niet meer op het hoogste niveau in België zal uitkomen.

Afscheid?

Of Kuijt volgend seizoen nog de coach van Beerschot is, is nog maar de vraag. De Nederlandse oefenmeester liet zich namelijk kritisch uit over de omstandigheden bij de club. Zo vond hij het spelersmateriaal waar hij over kon beschikken niet sterk genoeg, en hij was niet blij met de beperkte technische staf.