Pikante details vechtscheiding oud-voetballer Dirk Kuijt op straat: 'Hij kwam die verplichtingen niet na'

Oud-topvoetballer Dirk Kuijt kende een heftige scheiding met zijn ex-vrouw Gertrude. Inmiddels zijn de zaken afgerond, al houdt het moddergooien niet op. Zo liggen er pikante details op straat over de vechtscheiding.

Story pakt uit met een verhaal over Kuijt, die naar verluidt zijn kinderen liefst anderhalf jaar niet zag. "In die veertien maanden is er alleen telefonisch contact geweest. Ook zijn financiële verplichtingen kwam hij in die periode niet na", zegt een goed ingevoerde bron tegen het roddelblad.

'Volledig ingestorte' ex-vrouw van Dirk Kuijt is kapot van 'bedrog': 'Zeer traumatisch' Dirk Kuijt (44) zit in zwaar weer bij Beerschot. De Belgische promovendus bungelt onderaan de hoogste competitie van het land. Ook in de privésfeer is er onrust rondom de Katwijker, nu zijn ex-vrouw verbaal hard naar hem uithaalt.

De band tussen Kuijt en zijn kinderen vervaagde daardoor. "Hij was zelfs niet bij de wedstrijden van zijn kinderen", aldus de bron. Kuijts zoon Aiden (13) voetbalt in de jeugdopleiding van Feyenoord en kan dus in zijn vaders voetsporen treden, alleen: "Van hem heeft hij de laatste jaren nauwelijks wedstrijden gezien."

Kuijt laat gezicht zien

Toch zou er kortgeleden een omslagpunt zijn geweest. "Dirk bemoeit zich nu weer met Aiden, bezoekt zijn wedstrijden bij Feyenoord en heeft ook op andere momenten contact met hem. Waarom hij alleen interesse in zijn jongste zoon heeft, weet Gertrude niet."

Populair tenniskoppel dropt dikke hint over vervolgstap in relatie: 'Misschien is het een teken' Een bruiloft in Griekenland. Dat behoort serieus tot de mogelijkheden voor het Grieks-Spaanse tenniskoppel Stefanos Tsitsipas en Paula Badosa. Zo ver is het nog niet, maar op de rode loper in Madrid deelden ze een tipje van de sluier.

Kuijt trouwde in 2003 met Gertrude en het stel kreeg vier kinderen: dochter Noelle en zoons Roan, Jorden en Aiden. Hun dochter studeert in Boston. In 2020 scheidde Kuijt en zijn ex, maar in de rechtbank ging het gevecht door. 'Het leven van Gertrude is volledig ingestort', schreven ze midden 2024 na een rechtszaak. Kuijt hertrouwde met Kate Ruinemans, al zouden de kinderen niet aanwezig zijn geweest bij de bruiloft.

Gedegradeerd met Beerschot

Kuijt is sinds december 2023 trainer van het Belgische Beerschot, waarmee hij in zijn eerste seizoen promoveerde naar de Pro League. Dat avontuur bleek van korte duur, want eind maart degradeerde Beerschot weer terug naar het tweede niveau. Wat dat betekent voor de toekomst van Kuijt is nog onduidelijk. Het afgelopen seizoen waren er de nodige taferelen. Zo werd zijn aanvoerder zonder mededelen verkocht en was er nauwelijks een veld beschikbaar om op te trainen.