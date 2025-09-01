Ajax had maandag al een grote klapper met de verkoop van Brian Brobbey, maar vlak voor het sluiten van de transfermarkt volgde nóg een verrassing. Ook Bertrand Traoré vertrekt naar Sunderland. De 29-jarige aanvaller tekent in Engeland en laat Ajax na 89 wedstrijden en 23 goals achter zich.

De transfer van Traoré hing maandagavond ineens in de lucht. Sunderland meldde zich pas kort voor de deadline, waarna beide clubs razendsnel moesten schakelen. Toch lukte het om alles op tijd rond te krijgen: van de medische keuring tot de contractonderhandelingen. Voor Ajax levert de deal 2,5 miljoen euro op, met maximaal een half miljoen aan bonussen. Om 20.00 uur Nederlandse tijd sloot in Engeland de markt.

Ajax bedankt Traoré voor zijn bijdrage

Technisch directeur Alex Kroes benadrukte dat Ajax Traoré wilde terugbetalen voor zijn bijdrage bij Ajax. "Bertrand heeft met zijn ervaring en kwaliteit een waardevolle bijdrage geleverd. Toen de mogelijkheid zich voordeed om terug te keren in de Premier League, vonden we dat hij die stap moest kunnen maken. We bedanken hem voor zijn inzet en wensen hem veel succes bij Sunderland."

Traoré speelde in 2016/17 al op huurbasis in de Johan Cruijff ArenA. Vorig jaar keerde hij terug, dit keer transfervrij van Villarreal. In totaal kwam hij tot 89 officiële duels voor Ajax, waarin hij 23 keer scoorde en 13 assists gaf. Door een blessure en de vele concurrentie op de vleugels stond hij dit seizoen pas één keer op het veld.

Traoré kijkt uit naar nieuw avontuur

De Burkinees sprak zelf vol enthousiasme over zijn nieuwe avontuur. Hij liet weten erg blij te zijn om bij Sunderland te tekenen. "Het voelt geweldig om terug te zijn in de Premier League. De manier waarop het team dit seizoen speelt en de sfeer rond de club, alles ziet er positief uit. Ik kan niet wachten om te beginnen."

Sunderland slaat dubbelslag

Voor Sunderland was het een drukke deadline day. Eerder na het verstreken van de markt maakte de club al de komst van Brobbey bekend, die voor minstens 20 miljoen euro overkomt van Ajax. Met Traoré erbij heeft de promovendus in één klap twee aanvallers uit Amsterdam binnengehaald. Ook werd Oranje-international Lutsharel Geertruida (ex-Feyenoord) op de slotdag gehaald.

Ajax haalt vertrouwd gezicht terug

Bij Ajax ontstaat door het dubbele vertrek ruimte om een spits terug te halen. De keuze is gevallen op Kasper Dolberg. De 27-jarige Deen staat nu onder contract bij Anderlecht, maar is hard op weg naar een rentree in Amsterdam. Dinsdag ondergaat hij de medische keuring en de transfersom bedraagt zo’n tien miljoen euro. Daarmee lijkt Ajax het vertrek van Brobbey en Traoré razendsnel op te vangen.

