Een opvallende verschijning op de training van Telstar. Vijfvoudig Oranje-international Adam Maher heeft zich sinds maandag aangesloten bij de groep van trainer Anthony Correia. De 32-jarige middenvelder zit al een aantal maanden zonder club.

Na het afgelopen seizoen vertrok de oud-speler van AZ en PSV bij zijn club Damac FC. De club uit Saoedi-Arabië nam hem anderhalf jaar geleden voor bijna twee miljoen euro over van FC Utrecht. Bij Telstar krijgt Maher nu de mogelijkheid om fit te blijven.

Het is niet duidelijk of Maher ook in aanmerking komt voor een contract bij de ploeg uit Velsen-Zuid, die dit jaar promoveerde naar de Eredivisie. Telstar neemt het in het eerste duel in de competitie op tegen Ajax.

Daarvoor speelt Telstar nog twee oefenwedstrijden. Op het Visserijtoernooi in Katwijk speelt de club zaterdag om 13.30 uur tegen Koninklijke HFC en om 15.30 uur tegen VV Katwijk.

Adam Maher

De Amsterdamse Maher brak door in het betaalde voetbal bij AZ. Hij speelde van 2010 tot 2013 in Alkmaar en won in zijn laatste seizoen de KNVB-beker. Hierna volgde een transfer naar PSV. In zijn carrière speelde Maher daarnaast onder meer voor Osmanlispor, FC Twente en FC Utrecht. Daarnaast droeg de in Marokko geboren voetballer vijf keer het shirt van het Nederlands elftal, waarvan de laatste keer in 2013 toen hij een assist gaf tegen Andorra.

Met Damac FC werd hij afgelopen seizoen veertiende in de Saudi Pro League. Al-Ittihad van oud-Ajacied Steven Bergwijn werd kampioen van de competitie.

