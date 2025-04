Cristiano Ronaldo zorgde voor bijzonder aandenken voor Nederlander: 'Merk dat iedereen tegen hem opkijkt'

Adam Maher beleeft momenteel een bijzonder hoofdstuk in zijn voetbalcarrière. De middenvelder speelt sinds enige tijd bij Damac FC in de Saoedische competitie. In een openhartig interview met Sportnieuws.nl vertelt Maher over zijn leven in Saoedi-Arabië. "Dat zijn de momenten die je meeneemt", doelt de 31-jarige middenvelder op de ontmoeting met Cristiano Ronaldo.

Sinds de zomer van 2022 staat Maher onder contract in Saoedi-Arabië, met een tussenjaar in Qatar. Het avontuur in het Midden-Oosten bevalt hem uitstekend. "Het is een heel leuke competitie met spelers waar je nooit eerder tegen hebt kunnen spelen. Nu krijg je ineens wél die kans", vertelt Maher over de duels tegen topspelers als Karim Benzema, Sadio Mané en Ronaldo.

Maher is onder de indruk van de kwaliteiten van zijn tegenstanders. "Aan de ene kant wen je er een beetje aan omdat je in die competitie zit, maar aan de andere kant blijft het wel altijd bijzonder", gaat hij verder. "Als je echt tegenover die spelers staat, dan snap je wel waarom zij op een bepaald niveau zitten. Ondanks hun leeftijd zie je dat de kwaliteit nooit verdwijnt."

De ontmoeting met Cristiano Ronaldo

Een van de hoogtepunten voor Maher was zonder twijfel de wedstrijd tegen Al-Nassr, de club van Cristiano Ronaldo. "Wij verloren die wedstrijd met 3-0, drie keer Ronaldo. Toen je hem het stadion in zag lopen, voelde je meteen een bepaalde aura om hem heen. Je merkt dat er iemand op het veld staat waar iedereen naar opkijkt."

Zelfs in zijn eigen team zag Maher bewondering. "Een paar jongens keken echt tegen hem op, ik ook hoor", vertelt hij met een glimlach. Uiteindelijk heeft Maher wel een bijzonder item overgehouden aan de ontmoeting met de Portugese grootheid in de trant van het wedstrijdshirt. "Dat zijn van die momenten die je meeneemt."

Het niveau en de speelstijl in Saoedi-Arabië

Over het niveau van de competitie is Maher duidelijk: onderschat het niet. "Het is lastig uit te leggen wat het niveau is, want het is een heel ander soort voetbal dan in Nederland. Daar draait het om tactiek, opbouw en jeugdontwikkeling. Hier is het meer kick-and-rush, fysiek en conditioneel. Maar ook hier moet je tactisch sterk zijn."

Wat hem vooral opvalt is de honger naar resultaat. "In Nederland draait het om mooi voetbal, hier gaat het puur om de drie punten. En dat voel je in alles. Maar je merkt ook dat Saoedi-Arabië serieus aan het bouwen is aan iets groots. Ze willen het WK organiseren, investeren flink – het is niet meer te onderschatten."

Kritiek op het land

Hoewel er internationaal nog altijd veel kritiek is op Saoedi-Arabië, blijft Maher nuchter. "Kritiek is er altijd. Overal kunnen dingen beter. Mensen hebben altijd iets te zeggen over de keuzes die je maakt. Hier werkt het gewoon anders dan in Nederland. Dat is niet per se slecht, gewoon anders."

Tevreden in het buitenland

Privé heeft Maher het ook goed naar zijn zin in het Midden-Oosten. "Ik ben gelukkig. Vanaf het begin dat ik in Saoedi-Arabië ben, ben ik met mijn gezin en familie hier. Ik heb niks te klagen." Toch komt zijn contract bij Damac FC binnenkort ten einde. Wat de toekomst brengt, is nog onzeker. "Het bevalt me hier goed, maar ik moet afwachten wat op mijn pad komt. Nederland sluit ik niet uit, maar het buitenland heeft me echt positief verrast."