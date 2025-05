Opvallende 'gast' duikt op tussen feestende PSV'ers in kleedkamer

Tijdens het titelfeest van PSV in de kleedkamer verscheen een opvallende gast tussen de feestende kampioenen: oud-PSV’er en huidige Champions League-finalist Denzel Dumfries. De verdediger van het Italiaanse Inter was via een videoverbinding aanwezig en maakte zo deel uit van de uitbundige festiviteiten.

Dumfries, die een sterke band heeft met zijn voormalige club, belde in via PSV-aanvaller Noa Lang. De online aanwezigheid zorgde voor een enthousiast ontvangst onder de spelers, die de voormalig PSV-verdediger met luid gejuich onderdeel maakten van het feestgedruis.

PSV niet vergeten

Dumfries koestert prachtige herinneringen aan zijn periode bij PSV, waar hij tussen 2018 en 2021 de aanvoerdersband droeg en uitgroeide tot een cruciale speler voor de club. Zijn digitale aanwezigheid tijdens het kampioensfeest toont duidelijk dat PSV nog altijd een bijzondere plek in zijn hart heeft. Een hartverwarmend gebaar van de Champions League-finalist van Internazionale.

Géén kampioenschap in Eindhoven

Op deze manier heeft Dumfries toch nog een beetje een kampioenschap van PSV kunnen vieren, want in zijn tijd bij de landskampioen wist hij nooit een landstitel te halen. Wél werd hij kampioen met Internazionale, Sparta Rotterdam in de Eerste Divisie én staat hij in de Champions League-finale tegen Paris Saint-Germain.

