Dit is Denzel Dumfries: laatbloeier, miljoenen bij Inter en ruzies met Tadic en Hernandez

Denzel Dumfries is een naam die niet meer weg te denken is uit de top van het internationale voetbal. De verdediger van het Nederlands elftal en Internazionale heeft met zijn onverzettelijke karakter de harten van vele voetbalfans veroverd. Sportnieuws.nl vertelt je precies wie Dumfries is.

Denzel Justus Morris Dumfries werd geboren op 18 april 1996 in Rotterdam. Hij groeide op in een multiculturele wijk met zijn Nederlandse moeder en Arubaanse-Surinaamse vader. Dumfries is een échte laatbloeier en speelde als 17-jarige nog voor amateurclub BVV Barendrecht.

Interlands voor Aruba

Als speler van de A1 van Barendrecht gaf Dumfries zijn droom voor een interlandcarrière bij Oranje niet op. Ondanks dat hij nog amateurvoetballer was, liet hij het nationale elftal van Aruba schieten. "Ik wilde geen officiële interland spelen. Ik werd erom uitgelachen ja, mensen verklaarden me voor gek. Dat was een ideale drijfveer om hun ongelijk te bewijzen."

Eindelijk opgepikt door een BVO

In 2014 werd Dumfries alsnog opgepikt door een betaald voetbalclub. Sparta Rotterdam sloeg toe en hengelde de 17-jarige rechtsback binnen. In 2015 debuteerde hij in het eerste elftal en speelde een cruciale rol in de promotie van Sparta naar de Eredivisie. Zijn energieke aanvallende runs en defensieve betrouwbaarheid maakten hem al snel een publiekslieveling.

Gelukkig in de liefde

In de liefde is Dumfries ook zeer gelukkig. Hij is al bijna tien jaar samen met Jaimy Kenswiel, die hij leerde kennen in zijn tijd bij Sparta Rotterdam. Story kwam met het nieuws op de proppen dat ze in de zomer van 2023 zouden gaan trouwen, maar het bewijs is vooralsnog uitgebleven.

Kenswiel en Dumfries hebben samen twee kinderen: een zoontje en een dochter. Het lijkt erop dat er een derde kind onderweg is. In februari 2024 postte Kenswiel een foto op Instagram waarop blauwe cakejes te zien zijn waarop staat: welcome baby. Dat zou duiden op dat de twee nog een jongetje gaan krijgen of al gekregen hebben.

Stap hogerop

Na twee seizoenen bij Sparta durfde SC Heerenveen het aan om Dumfries over te nemen. Bij Heerenveen groeide hij in één seizoen uit tot een van de beste rechtsbacks van de Eredivisie. In alle competities kwam hij tot 37 wedstrijden, vier goals en acht assists, waarmee hij een prachtige transfer naar PSV verdiende.

Leider van PSV

Opnieuw moest Dumfries zich tegen alles en iedereen bewijzen dat hij het gewenste niveau had. En binnen no-time werd hij al een onmisbare kracht op de rechterflank. In zijn laatste twee seizoenen werd hij zelfs benoemd tot de aanvoerder van PSV, waarna hij met de aanvoerdersband om zijn arm langs de zijlijn raasde. Hij kwam tot 124 wedstrijden met 16 goals en 20 assists.

Dusan Tadic en Denzel Dumfries ruziën erop los bij PSV - Ajax. ©Getty Images.

'Niet over mijn moeder beginnen'

Dumfries staat over het algemeen bekend als een vrolijk persoon, maar in 2021 kreeg hij het flink aan de stok met Ajax-aanvoerder Dusan Tadic. De twee vlogen elkaar flink in de haren, nadat de Serviër in de laatste minuut de 1-1 vanuit een penalty binnen schoot. "Hij begon over mijn moeder. Dat hoort op én naast het voetbalveld niet thuis. Ik kan veel hebben, maar dit niet."

Transfer naar de absolute top

In 2021 verdiende Dumfries, tot zijn 17e nog amateurvoetballer, een prachtige transfer naar Inter. Voor de zoveelste keer in zijn carrière stond hem een hels karwei te wachten: bewijzen dat hij nóg een stap hogerop ook aan kon. Hij zette zijn geweldige opmars voort.

Hij werd een van de sleutelspelers van Inter en veroverde snel de harten van de Inter-fans met zijn aanvallende impulsen, defensieve zekerheid en tomeloze inzet. Daarmee droeg hij bij aan het succes van de club. Hij werd eenmaal landskampioen, won tweemaal de beker en stond drie keer met de Supercoppa Italiana in zijn handen.

Ruzie met Theo Hernández

Als speler van Inter kwam Dumfries flink in opspraak. De verdediger was in de kampioenswedstrijd tussen AC Milan en Internazionale betrokken bij een opstootje met Theo Hernández . Het begon in het veld, maar ging zelfs nog door naast het veld. Inter won en werd kampioen. Op het kampioensfeest pakte Dumfries van een supporter een spandoek die Dumfries afbeeldt terwijl hij Hernández als een hond aan de lijn houdt.

Dumfries kreeg een boete van vierduizend euro en gaf aan spijt te hebben. "Ik ben een speler die houdt van rivaliteit in het voetbal, het is een cruciaal deel van elke sport. Ik weet nu dat het omhoog van dat spandoek een beoordelingsfout was van mijn kant en zeker niet slim."

Grote ster van Oranje

Met zijn stormachtige ontwikkeling volgde in 2018 zijn debuut voor Nederland, maar zijn hoogtepunt beleefde hij op het EK 2021. Dumfries was de grote ster bij Oranje en besliste zowel de eerste als tweede poulewedstrijd met een doelpunt.

Hoewel Dumfries in 2021 nog zó belangrijk was met twee doelpunten was hij tijdens de groepsfase van het WK 2022 een stuk minder opvallend aanwezig. Pas in de achtste finales liet hij van zich horen. Hij gaf twee assists en was trefzeker. Dumfries speelde op 18 november 2023 zijn 50e interland voor Oranje.

Het salaris van Dumfries

Dumfries staat nog altijd onder contract bij Inter en wil voorlopig niet weg. De Italiaanse topclub wil het contract van de Nederlandse verdediger graag verlengen, maar de salariseisen van Dumfries zijn te gortig. Naar verluidt verdient Dumfries 2,5 miljoen euro, maar eist hij het dubbele. Onlangs weigerde de 53-voudig international het aanbod van Inter van vier miljoen euro.