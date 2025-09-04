Een dag nadat naar buiten kwam dat Vitesse toch haar proflicentie mag behouden, duikt er opmerkelijk nieuws op over een van de rechters. Een van de drie rechters die afgelopen maandag de zitting tussen Vitesse en de KNVB leidde, blijkt namelijk een connectie te hebben met een partnerclub van Vitesse.

Vitesse kreeg woensdag in de rechtbank het verrassende nieuws te horen dat de KNVB de club tóch haar proflicentie moet teruggeven. Arnhem stond op zijn kop. De verkoop van seizoenskaarten ging weer online en de technische directie van Vitesse is volop op zoek naar nieuwe aanwinsten om de selectie aan te sterken.

Voetbalfans kwamen in alle feestvreugde met speurwerk erachter dat een van de rechters in de Vitesse-zaak banden heeft met de club. Het gaat om Henk Wattel, die in de commissie Veiligheid en Gedrag bij de Arnhemse amateurclub SML zit. Deze club wordt gesponsord door Marwim Melis, een van de sterkhouders van Vitesse. Daarnaast is SML ook een partnerclub van de Arnhemmers.

'Op zijn minst opvallend'

Dit nieuws maakte veel reacties los bij voetbalfans. Bij De Gelderlander stromen de reacties van verbaasde supporters binnen. ''Op zijn minst opvallend'', schrijft iemand, terwijl een ander er van overtuigd is dat er sprake is van ''belangenverstrengeling.''

Reactie rechtbank: 'Functie staat te ver af'

De rechtbank weerlegt de beschuldigingen van belangenverstrengeling. Het Hof schrijft: ''De raadsheer beslist in de commissie Veiligheid en Gedrag over meldingen van wangedrag bij de amateurvoetbalclub SML Arnhem. Deze commissie opereert onafhankelijk van het bestuur van SML Arnhem en heeft geen enkele bemoeienis met sponsoren of partnerclubs uit het betaald voetbal. De raadsheer heeft geen invloed of belang bij de sponsor Melis en de partnerclub Vitesse. De nevenfunctie van de raadsheer staat te ver af van de belangen waar het hier om gaat: een KNVB-besluit over de proflicentie van Vitesse.''