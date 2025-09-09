Vitesse is hotter dan ooit, lijkt het wel. In de week dat uiteindelijk tóch echt het nieuwe seizoen in de Keuken Kampioen Divisie gaat beginnen voor de Arnhemse club, scharen de fans zich massaal achter de ploeg. Al levert dat ook problemen op.

Vitesse heeft inmiddels 10.000 seizoenkaarten verkocht. Dat meldt de Arnhemse club, die via een hoger beroep bij de rechter alsnog een plaats in de Keuken Kampioen Divisie heeft afgedwongen. Vitesse was de licentie om in het betaalde voetbal uit te komen kwijtgeraakt, omdat het volgens de licentiecommissie de afgelopen jaren veelvuldig de financiële regels heeft overtreden.

Eerste wedstrijd

De voorverkoop voor Vitesse-fans die hun seizoenkaart willen verlengen, loopt nog tot dinsdagmiddag 14.00 uur. Daarna worden alle gereserveerde plaatsen vrijgegeven, meldt de club. De Arnhemse ploeg begint vrijdag aan het seizoen met een uitwedstrijd tegen Jong AZ. Op zaterdag 20 september volgt het eerste thuisduel. Dat is de traditionele Airborne-wedstrijd om de Slag om Arnhem van 1944 te herdenken. De club speelt in speciaal ontworpen shirts en op de tribunes zitten veteranen. Helmond Sport is die dag de tegenstander.

Ook problemen

Toch is de immense populariteit niet helemaal zonder slag of stoot gegaan in het Gelredome. Fans die kaartjes wilden kopen voor de aanstaande twee uitduels, kwamen dinsdagochtend bedrogen uit. 'Vanwege een probleem in het ticketingsysteem is het op dit moment niet mogelijk om kaarten te bestellen voor de uitwedstrijden. Er wordt gewerkt aan een oplossing', meldt de club via sociale media. 'We zijn echt weer helemaal terug', reageert een cynische fan op de post.

Rumoerig seizoen

Het is nog de vraag hoe lang Vitesse kan voetballen in de KKD. De Hoge Raad heeft namelijk het intrekken van de proflicentie geschorst en teruggestuurd naar de rechter. In een bodemprocedure moet de zaak nu extra goed bekeken worden. Dan kan alsnog besloten worden tot intrekking. Maar tot die tijd wordt er in Arnhem gewoon gevoetbald. Wel met een puntenstraf van -12.

