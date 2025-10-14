De Belgische selectie reisde maandagavond terug uit Wales, nadat het daar 4-2 had gewonnen in de WK-kwalificatie. Maar lang niet alle spelers uit de selectie van bondscoach Rudi Garcia zaten in de geplande vlucht terug naar huis.

Een opvallende situatie. Thibaut Courtois deelde enkele uren na de wedstrijd een foto in zijn Instagram Stories, waarin hij samen met vier ploeggenoten in zijn privéjet te zien was. De keeper van Real Madrid genoot samen met Arthur Theate (Eintracht Frankfurt), Thomas Meunier (Lille), Axel Witsel (Girona) en Nicolas Rasking (Rangers) van een pizza en een glaasje drinken.

Het Laatste Nieuws weet dat het vijftal naar Luik vloog, waar zij allemaal in de buurt wonen. Het privévliegtuig kwam daar om half twee 's nachts aan. 'Zo konden zij sneller bij hun familie zijn vooraleer ze weer richting hun clubs in het buitenland moesten vertrekken.'

Bijzondere dag voor Jeremy Doku

Er was nog iemand die op sociale media deelde in een ander vliegtuig te zitten: Jeremy Doku. De buitenspeler van Manchester City was samen met zijn verloofde Shireen Raymond. Voor hen was het een speciale dag, zo was te zien op de foto. Zij voegden daar emoji's van een hartje en een ring aan toe.

Ook waren er spelers die voor een lijnvlucht kozen, waardoor er maar negen Rode Duivels in het vliegtuig stapten dat de voetbalbond voor ze had geregeld. Dat waren onder andere Michy Batshuayi (Eintracht Frankfurt), Malick Fofana (Olympique Lyon) en Club Brugge-spelers Hans Vanaken, Brandon Mechele en Joaquin Seys.

i De Instagram-story van Thibaut Courtois © Instagram

België doet goede zaken in WK-kwalificatie

België staat er na de zege van maandagavond goed voor in de WK-kwalificatie, ook omdat Noord-Macedonië weer niet won. Eén zege in de komende twee wedstrijden volstaat voor België om het WK te halen. De Duivels spelen in november tegen Kazachstan en Liechtenstein.

