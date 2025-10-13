België heeft goede zaken gedaan in de WK-kwalificatie. Onze zuiderburen wonnen nipt van Wales, nadat ze eerst op achterstand waren gekomen. Deelname aan het WK 2026 is daardoor een grote stap dichterbij.

Joe Rodon schoot Wales al na acht minuten op een 1-0 voorsprong. Een nederlaag had catastrofale gevolgen kunnen hebben voor België, maar zover kwam het niet. Kevin De Bruyne maakte gelijk middels een penalty en in de 24e minuut was de achterstand al helemaal omgebouwd. Thomas Meunier maakte nog voor rust de 1-2.

De Bruyne verzilverde in de tweede helft nog een pingel: 1-3. Vlak voor het einde van de wedstrijd werd er nog twee keer gescoord. Eerst maakte Nathan Broadhead de aansluitingstreffer namen Wales, vervolgens zette Leandro Trossard de marge weer op twee: 2-4.

Koppositie

Mede door die zege is België naar de koppositie gegaan in Groep J. Noord-Macedonië verloor namelijk tegelijkertijd met 1-0 van Kazachstan. Maar deelname is nog altijd niet zeker voor de Belgen. In de laatste twee wedstrijden (in november) moet er nog één keer worden gewonnen. België speelt dan tegen Kazachstan en Liechtenstein. Laatstgenoemde heeft nog nul punten én nul doelpunten voor, dus dat lijkt een makkie te worden.

Enorme spanning in de poule

Noord-Macedonië, Wales én Kazachstan strijden nog mee om de bovenste posities. De eerste twee genoemde landen kunnen in theorie nog eerste worden, terwijl Kazachstan meestrijdt om de tweede plek. De nummer twee uit elke poule gaat naar de play-offs.

Senne Lammens

De nieuwe Manchester United-keeper Senne Lammens bleef negentig minuten op de bank tegen Wales. In België schrokken ze eerder van de moordende druk die bij Manchester United hangt. Zo klonk in de Belgische media: "Hoeveel hebben ze betaald? Slechts 20 miljoen? Dat zegt genoeg: Lammens is geen topkeeper. Als hij een topkeeper was, dan had hij meteen gespeeld."

