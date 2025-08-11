De presentatie van de Eredivisie-samenvattingen zondagavond om 19.00 uur ziet er dit seizoen iets anders uit. NOS Studio Sport legt uit dat er een paar zaken veranderen rondom de analist bij de uitzending.

Normaliter stond presentator Gert van ’t Hof aan de desk en analiste Leonne Stentler bij het scherm. Maar afgelopen zondag waren er twee andere mensen te zien én stonden ze samen aan de desk. Rivkah op het Veld was de vervanger van Van 't Hof, die met vakantie was. Hij zal daarna wel terugkeren om de presentatie te verzorgen.

Stentler zal wel minder op televisie te zien zijn. "Over het algemeen zullen we dit seizoen wat meer rouleren tussen onze analisten en programma’s op zondagavond", laat een woordvoerder weten aan het AD. Stentler gaat rouleren met oud-voetballers Theo Janssen en Ibrahim Afellay, die nu al vaak te zien zijn bij Studio Voetbal. Dat programma is later op de zondagavond.

Janssen was afgelopen zondag al te zien. En niet bij het scherm, maar naast Rivkah op het Veld bij de desk. De NOS doet dat om de analyses logischer en natuurlijker te laten overkomen.

Alles over VriendenLoterij Eredivisie

