Eredivisie-directeur Jan de Jong kent een rijke carrière. Voordat hij voetbalbaas werd, werkte hij eerst 25 jaar bij de NOS en twee jaar als directeur van Feyenoord. Bij de Rotterdamse voetbalclub maakte hij genoeg mee. In de Sportnieuws.nl-podcast De Maaskantine deelt hij een wel heel opmerkelijke onderhandeling met een Russische club.

In de voetballerij kom je nog wel eens rare verhalen tegen. Van gekke salarissen, contractverzoeken of gewoon aparte vogels. De anekdote van Jan de Jong bij Feyenoord is er wel één in de laatste categorie. Hij had te maken met een vreemde vogel aan de overkant van zijn tafel.

Bijzondere onderhandeling

Het was november 2017 toen De Jong de rol van Eric Gudde bij Feyenoord over nam. Zo’n anderhalf jaar was hij werkzaam bij de Rotterdammers, waar hij de nodige onderhandelingen moest verrichten. Eentje licht hij uit aan tafel bij Robert Maaskant en co-host Rick Kraaijeveld. “Het ging over een onderhandeling over Tonny Vilhena, die ging naar een Russische club (Krasnodar, red.). Dat mocht toen nog gewoon.”

Zoals het hoort nodigde De Jong de vertegenwoordigers van de club uit in Rotterdam, ze namen plaats in een business-unit in De Kuip. “De voorzitter en directeur van die club, dat was een arts. En die arts had die club gekregen als directeur-voorzitter van een oligarch. Want hij had het leven gered van die oligarch door een open hartoperatie”, vertelt hij.

Rokende dokter

Maar wat er toen gebeurde, had hij nooit verwacht. “Die man ging letterlijk ieder kwartier naar buiten om een sigaret te roken, en dat vond ik zo enorm grappig. Je zit gewoon te onderhandelen met een arts die per toeval een club in de schoot kreeg geworpen, en hij gaat continu weg om te roken. Dat zijn verhalen die je later vertelt als je oud en grijs bent”, lacht hij.

Hoe gek de onderhandeling dan ook was, met de transfer is het goed gekomen. Vilhena ging naar Krasnodar en speelde daar de nodige wedstrijden. Verder speelde Vilhena nog voor Espanyol, Salernitana, Panathinaikos en momenteel voor Alanyaspor.

