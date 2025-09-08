Sem Steijn maakte tijdens de WK-kwalificatiewedstrijd tegen Litouwen zijn debuut voor het Nederlands elftal. Na afloop van de wedstrijd kwam een Litouwse speler met een verzoek richting Feyenoorder Steijn, die hem vervolgens een harde nee verkocht.

De Litouwse rechtsback Justas Lasickas waagde na afloop van de wedstrijd een poging om zijn shirtje te ruilen met de debutant van Oranje. Steijn moest met een duidelijk handgebaar het aanbod van zijn tegenstander weigeren, want hij had al een eigenaar voor zijn debuut-shirt in gedachten.

'Dat shirt was voor mijn vader'

Zijn vader Maurice Steijn, die op de tribune van het Dariaus ir Gireno Stadionas zat, is de trotse eigenaar van het shirt van zijn zoon. "Dat shirt was voor mijn vader", vertelde de topscorer van de Eredivisie van vorig seizoen tegen De Telegraaf.

Nadat Steijn zijn shirt had overhandigd aan zijn vader, werd de trainer van Sparta belaagd door Litouwse kinderen, die allemaal achter het shirt van de speler van Nederland aanzaten. "Maar ik moest ze echt teleurstellen, want dit krijgt thuis een heel mooi plekje.”

'Mooiste moment uit mijn carriére'

Steijn maakte in het duel tegen Litouwen zijn debuut voor het Nederlands elftal. In de 62ste minuut kwam de Hagenaar in het veld. Een minuut na zijn entree scoorde Memphis Depay de bevrijdende 2-3. Waar hij donderdags nog op de tribune zat tegen Polen, was Steijn na afloop van zijn debuut door het dolle heen. "Ik denk wel dat dit het mooiste moment van mijn carrière is'', vertelde hij tegen de camera van ESPN.

Nederland vervolgt op 9 oktober de kwalificatiereeks. Dan staan interlands tegen Malta en Finland op het programma. Steijn heeft er alle vertrouwen in dat bondscoach Ronald Koeman hem dan weer selecteert. "Ik heb voetballend laten zien dat ik meekan'', stelt hij tegen de camera van de NOS.

