Tussen Anwar El Ghazi en 1. FSV Mainz 05 zal het nooit meer goed komen. De twee gingen in november 2023 met veel bombarie uit elkaar. In de rechtbank bleek dat de Duitse club de tweevoudig Oranje-international nog geld verschuldigd is. Via sociale media laat El Ghazi niets heel van de 'serieverliezers' Mainz.

In de zomer van 2023 verliet El Ghazi PSV voor een avontuur bij Mainz in de Bundesliga. Nadat er oorlog uitbrak tussen Israël en Hamas nam de buitenspeler het op voor de Palestijnse inwoners. Dat was tegen het zere been van zijn club, die hem schorste. Het leek tot een verzoening te komen, nadat Mainz verklaarde dat El Ghazi zijn woorden terugnam. Hij wist echter van niets en in november 2023 kwam het tot een definitief ontslag.

Daarbij oordeelde de arbeidsrechter dat Mainz de voetballer 1,7 miljoen euro verschuldigd was aan achterstallige salarissen. De Duitse club ging in beroep, zonder succes. Via sociale media haalde El Ghazi vervolgens zijn gram.

'Serieverliezers' Mainz

'Wéér een dag, wéér een hoorzitting, wéér een hoger beroep, maar nog steeds dezelfde uitslag: een verlies voor FSV Mainz 05', trapt El Ghazi zijn vernietigende betoog af. 'De regelmatige nederlagen op het voetbalveld zijn duidelijk niet voldoende voor het bestuur van de club. Daarom blijven ze terugkomen voor nog meer verliezen in de Duitse rechtbank.'

Another day, another hearing, another appeal but still the same old outcome; a loss for FSV Mainz 05.



Regular defeats on the football pitch clearly aren’t enough for the board of the club so they keep coming back for more losses in the German courts !



I am grateful to the… pic.twitter.com/Hs1N3F0GmH — Anwar El Ghazi (@elghazi1995) November 13, 2025

Verder bedankt El Ghazi het Duitse gerecht dat ze de 'ongefundeerde en onzinnige claims' van Mainz hebben doorzien. 'Laat ik duidelijk zijn: de verklaring van de serieverliezers FSV Mainz 05 na hun laatste nederlaag is net zo misleidend als hun hele handel en wandel tegen mij. Ik heb nooit, en zal ook nooit, consensus hebben met welke persoon of organisatie dan ook die degenen die opkomen voor rechtvaardigheid en menselijkheid het zwijgen wil opleggen.'

Ook benadrukt de voormalig speler van Ajax en PSV dat zijn waarden nooit zullen overeenkomen met een organisatie die genocide pleegt. 'Niemand staat boven de wet', verzekert El Ghazi. 'Laat deze laatste overwinning een luid en duidelijk signaal zijn aan de oorlogszuchtigen, hun handlangers en de misleide bestuursleden van FSV Mainz 05: u kunt en zult de stemmen van de Palestijnen en hun voorstanders niet het zwijgen opleggen.'

