Denzel Dumfries is van onschatbare waarde voor zowel Inter als het Nederlands elftal, maar de rechtsback is nu al een paar weken niet op het voetbalveld verschenen. Dumfries raakte begin november geblesseerd en sindsdien worden de zorgen om de Oranje-international alleen maar groter in plaats van kleiner.

Zijn club Internazionale wil in de winterse transferperiode de rechterflank versterken. Dit komt doordat vleugelverdediger Dumfries tot zeker begin maart uit de roulatie is. Hij heeft dinsdag een operatie ondergaan. De Nederlandse international heeft sinds 9 november niet meer gespeeld vanwege een blessure aan zijn linkerenkel.

Inter op zoek naar vervanger

Dit zou het herstel van de 26-jarige voetballer aanzienlijk verlengen. Daarom speuren de Nerazzurri de transfermarkt af naar een nieuwe rechtervleugelverdediger. Op die positie wisselden in de laatste wedstrijden Luis Enrique en Carlos Augusto elkaar af. Volgens Gianluca Di Marzio is de 23-jarige Moris Valincic, die dit seizoen 14 wedstrijden speelde en 2 assists gaf voor Dinamo Zagreb, een van de opties.

WK voetbal

Dumfries miste ook al de laatste interlands van het Nederlands elftal in de WK-kwalificatie. Oranje plaatste zich zonder hem rechtstreeks voor het WK voetbal van komende zomer in de Verenigde Staten, Canada en Mexico. Omdat de verwachting is dat de voormalig PSV'er eind maart weer beschikbaar is, komt het WK vooralsnog niet in gevaar. In de poulefase treft Nederland Japan, Tunesië en een Europese play-offwinnaar.

Beste back van Europa

Dumfries is de afgelopen jaren uitgegroeid tot een van de beste backs van Europa. De 29-jarige Rotterdammer scoorde voor Oranje al elf keer in 69 interlands. Voor Inter speelde hij tot dusver 194 duels, met 25 goals en 26 assists op zijn naam. Bij PSV kwam hij in 124 duels tot 16 goals en 20 assists. Vorig jaar was hij nog de held in de halve finale van de Champions League tegen FC Barcelona, toen hij twee keer scoorde en drie assists gaf over twee duels.

Alles over de Serie A

